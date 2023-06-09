В Петербурге можно купаться только в двух водоемах

Перед стартом купального сезона Роспотребнадзор проверил на безопасность водоемы Петербурга — оказалось, что купаться можно только в двух. Остальные 22 пляжа не соответствует гигиеническим нормам.



«Согласно результатам мониторинга, качество воды на озере Безымянном в Красносельском районе и Ольгинском водоеме в Выборгском районе соответствует гигиеническим нормативам», — сказано в отчете ведомства от 9 июня.

Не соответствуют требованиям санитарного законодательства Суздальские озёра в Выборгском районе, взрослые и детские пляжи на реке Ижора в Колпинском районе, «Кронштадтский» пляж на Финском заливе.