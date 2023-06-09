В Петербурге можно купаться только в двух водоемах

Перед стартом купального сезона Роспотребнадзор проверил на безопасность водоемы Петербурга — оказалось, что купаться можно только в двух. Остальные 22 пляжа не соответствует гигиеническим нормам.
«Согласно результатам мониторинга, качество воды на озере Безымянном в Красносельском районе и Ольгинском водоеме в Выборгском районе соответствует гигиеническим нормативам», — сказано в отчете ведомства от 9 июня.
Не соответствуют требованиям санитарного законодательства Суздальские озёра в Выборгском районе, взрослые и детские пляжи на реке Ижора в Колпинском районе, «Кронштадтский» пляж на Финском заливе.
Со стороны Курортного района не рекомендуется купаться в Финском заливе на пляжах «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи». Также гигиенические нормы нарушены на озере Разлив, поэтому в стоп-лист попали пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый».
Нарушены санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели на пляже «Морские Дубки» в Приморском районе и в Колонистском пруду Пушкинского района.
В ведомстве напомнили, что заглатывание воды при купании может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, что купальный сезон в Санкт-Петербурге и Ленобласти стартует на следующих выходных, когда прогреются крупные водоемы. Погода днем на следующих выходных установится до +22…+27 градусов. За неделю температура воды в Финском заливе должна повыситься до +18 градусов.