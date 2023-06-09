Главный синоптик Петербурга рассказал, когда можно будет открыть купальный сезон

Купальный сезон в Санкт-Петербурге и Ленобласти стартует на следующих выходных, когда прогреются крупные водоемы. В ближайшие выходные ожидаются заморозки, предостерег главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Вся следующая неделя уйдет на прогрев воды, и к следующим выходным температура воды в Финском заливе должна повыситься до +18 гр. и выше, когда можно будет спокойно заходить в воду большей массе народа», — сообщил Александр Колесов. Для самых теплолюбивых время еще не пришло, подчеркнул синоптик.

По его словам, сейчас температура воды в Неве составляет +12…+13 градусов, в Финском заливе — до 15 градусов тепла. В субботу и воскресенье ожидается холодная погода, которая может понизить температуру воды еще на градус.