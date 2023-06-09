Главный синоптик Петербурга рассказал, когда можно будет открыть купальный сезон

Купальный сезон в Санкт-Петербурге и Ленобласти стартует на следующих выходных, когда прогреются крупные водоемы. В ближайшие выходные ожидаются заморозки, предостерег главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Вся следующая неделя уйдет на прогрев воды, и к следующим выходным температура воды в Финском заливе должна повыситься до +18 гр. и выше, когда можно будет спокойно заходить в воду большей массе народа», — сообщил Александр Колесов. Для самых теплолюбивых время еще не пришло, подчеркнул синоптик.
По его словам, сейчас температура воды в Неве составляет +12…+13 градусов, в Финском заливе — до 15 градусов тепла. В субботу и воскресенье ожидается холодная погода, которая может понизить температуру воды еще на градус.
Начиная с 12 июня водоемы будут прогреваться из-за установившейся теплой погоды. Способствовать этому будет не только повышающаяся температура воздуха, но и солнце, которого должно быть много в этом антициклоне, пояснил Колесов.
Ранее синоптик сообщил, что настоящая летняя погода установится в Санкт-Петербурге 12 июня, когда столбики термометров покажут до 23 градусов тепла. На неделе петербуржцев обрадует солнце и температура днем до +22…+27 градусов.