Ночные заморозки и палящее солнце днем: какая погода будет в длинные выходные

День России, который отмечается 12 июня, будет самым теплым днем, завершающим длинные выходные. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.



«12 июня в Санкт-Петербурге +21…+23 градуса, а на следующей неделе антициклон и продолжающееся потепление сделают свое дело, поэтому можно ожидать температуру днем и до +22…+27 градусов», — сообщил Александр Колесов.



По его словам, в Ленинградской области сохраняются ночные заморозки: в субботу — местами, в воскресенье — в большинстве районов, в понедельник — на востоке области. У водоемов погода будет теплее, до +5…+7 градусов. По словам синоптика, в Петербурге и Ленобласти ночи становятся все короче, поэтому заморозки будут непродолжительными.

