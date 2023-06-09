    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    767мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.09eur88.04

    Ночные заморозки и палящее солнце днем: какая погода будет в длинные выходные

    3830
    4 комментария

    День России, который отмечается 12 июня, будет самым теплым днем, завершающим длинные выходные. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «12 июня в Санкт-Петербурге +21…+23 градуса, а на следующей неделе антициклон и продолжающееся потепление сделают свое дело, поэтому можно ожидать температуру днем и до +22…+27 градусов», — сообщил Александр Колесов.

    По его словам, в Ленинградской области сохраняются ночные заморозки: в субботу — местами, в воскресенье — в большинстве районов, в понедельник — на востоке области. У водоемов погода будет теплее, до +5…+7 градусов. По словам синоптика, в Петербурге и Ленобласти ночи становятся все короче, поэтому заморозки будут непродолжительными.

    Ранее «Фонтанка» писала, чем можно заняться в длинные выходные в Санкт-Петербурге: музыкальный фестиваль STEREOLETO, кино и книги под открытым небом, выставка Габриадзе.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода в ПетербургеЛето
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close