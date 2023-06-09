Куда пойти 9–12 июня: STEREOLETO, кино и книги под открытым небом, выставка Габриадзе

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В длинные выходные в городе есть чем заняться абсолютно при любой погоде. На улицах — концерты, танцы и открытые уроки по фитнесу, в музеях — долгожданные выставки о городе, кино и путешествиях, а на новой сцене Александринки — разговоры о музыке и её понимании.



Актуальное STEREOLETO — музыкальная многогранность 10 и 11 июня, 6+

Крупнейшее музыкальное событие июня — фестиваль STEREOLETO — два дня гремит в «Севкабель Порту». Музыка в афише — буквально на любой вкус: на одной сцене встретятся Лев Лещенко и Тося Чайкина, Дельфин и Баста, «Альянс» и kedr livanskiy. У залива выступят несколько десятков исполнителей.



«Град Петров» вырос в центре 10 и 11 июня, 0+

Петропавловская крепость принимает фестиваль «Град Петров», приуроченный ко дню рождения основателя Петербурга. На Заячий остров горожан привлекут барочными танцами и встречами с типичными жителями города прошлых веков: будут капитаны дальнего плаванья и аптекари-алхимики, английские послы, законодатели мод и владельцы лавок. Фестиваль откроется карнавальным шествием, а для детей заработает «Петровская школа».



Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Иппосфера» покажет лучших лошадей С 9 до 12 июня, 0+

Для участия в конной выставке «Иппосфера» в конно-спортивный клуб «Дерби», что в получасе езды от города, в этот уик-энд съехались больше 200 лошадей 20 пород со всей России. В программе — конные шоу и настоящий рыцарский турнир, джигитовка, соревнования по конкуру, открытие конюшни и интерактив для детей.



«Книжные Аллеи» покажут мегашкаф и ретро С 9 июня до 10 сентября, 0+

На Малой Конюшенной появляются ларьки и сцены «Книжных Аллей», которые останутся там до осени. Организаторы хотели попробовать воссоздать ощущение 1970-х годов, а архитектор Евгений Спирин вдохновился творениями ленинградского авангардиста Лазаря Хидекеля и скомпоновал книжные стеллажи «наизнанку» в один ряд. Так в центре города появился оригинальный 54-метровый уличный книжный шкаф. В пятницу в 18:00 в честь открытия ретроаллей на улице сыграют музыканты оркестра русских народных инструментов им. Фомина .



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Никольские ряды» празднуют лето 10–12 июня, 0+

В честь открытия летнего двора пространство «Никольские ряды» устраивает большой праздник. В программе — утренняя йога и растяжка, шахматные турниры и акция по обмену книгами. К июню пространство озеленили, открыли гольф-поле и сцену. Всё воскресенье посвящено танцам. Программу откроет батл от учеников школы-студии Аллы Духовой Todes, а ближе к вечеру двор займут не только танцоры, но и музыканты.



В музеях Резо Габриадзе теперь в Петербурге До 29 октября, 0+

Воспоминания о Петербурге создателя Тбилисского театра марионеток, сценариста «Не горюй!», «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе стали лейтмотивом выставки в Шереметевском дворце. Экспозиция «словно бы собирает пыль от крыльев бабочки» — а так мастер называл счастье — и через отдельные сюжеты рассказывает о его юности в Кутаиси и работе в Ленинграде, наполненном образами из Пушкина, Достоевского, Чехова. Кураторы показывают дружеские связи Резо с «Петербургским театральным журналом» и мягко напоминают, что во многом благодаря Габриадзе в городе появился легендарный Чижик-пыжик. Драматурга, художника и сценариста не стало в 2021 году.



Русский музей покажет микс фактов с фантазией С 8 июня до 11 сентября, 0+

В Корпусе Бенуа смешалось историческое и фантастическое. Удивительные существа и механизмы на картинах Александра Лабаса — ученика Казимира Малевича и Василия Кандинского — соседствуют с сюжетами вполне реальными: серия «Октябрь» посвящена осени 1917-го и хранит впечатления о революции в Москве, после поездки автора на Дальний Восток родилась серия «На манёврах», а картины цикла «Москва и Подмосковье в дни войны» — это впечатления художника, дежурившего на крыше дома во время немецкого авианалета.



Лабас А. А. На паровозе. 1960 Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Местная природа откроется в красках 8 июня, 16:00, 0+

В Музее-квартире А. А. Блока открывается выставка «Магия белых ночей» с работами директора Института дизайна костюма, заведующего кафедрой живописи и рисунка, профессора Университета промышленных технологий и дизайна Петра Гамаюнова. Он вдохновлялся пейзажами Северо-Запада и Карелии и наполнил полотна яркими «природными» цветами.

Искусство сливается с природой в парках С 10 по 12 июня, 0+

Выставка с длинным названием «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль» начала работать в ЦПКиО под открытым небом. Решение расположить работы художников не в помещении не случайно: так в течение дня экспонаты воспринимаются по-разному. Например, меняют цвет в зависимости от освещения.



Фото: vk.com / elaginpark Поделиться Поделиться





Урбанистическая лирика — в Петропавловской крепости С 8 июня, 13:00, 0+

Инженерный дом Петропавловской крепости стал сосредоточением образов Петербурга. Центральные улочки, здания, каналы и реки в почти импрессионистской манере изобразил Павел Еськов, чья выставка там открылась. Все работы собрали вместе к 320-летию Петербурга.



Послушать музыку Вихрь эпох — в Новой Голландии 10 июня, 19:00, 6+

В пространстве «Сообщество» в Новой Голландии в этот уик-энд играет Молодёжный камерный оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе концерта — музыка двух веков, но трёх музыкальных эпох. Из XVIII века будет звучать Георг Фридрих Телеман — это эпоха барокко — и Вольфганг Амадей Моцарт, уже шагнувший в классицизм. Из музыки XX века, когда каждый композитор искал свой собственный путь, в программе сочинение Белы Бартока, написанное за несколько лет до начала Второй мировой войны. После концерта у пришедших будет возможность послушать рассуждение об услышанном.



В Эрмитаже звучат музыкальные раритеты 9 июня, 0+

В начале июня в городе проходит фестиваль «Наследие», и в пятницу в Эрмитажном театре прозвучат фрагменты старинной, очень редко исполняемой музыки и постановок. В программе — первая пьеса русского театра «Артаксерксово действо», написанная по указу царя Алексея Михайловича лютеранским пастором Иоганном Грегори в 1672 году, Канты о Петре и его эпохе Арайя, Пиччинни и Вивальди, а также фрагменты оперы Банщикова «Любовник Мельпомены». Вход на вечер бесплатный, по записи.

Фестиваль в честь Ленинградского рока 10 июня, 17:00, 18+



Первый фестиваль российского рок-клуба в Fish Fabrique перенесёт во времена, когда Петербург был Ленинградом, а на сцене выступал Цой. Музыкальный продюсер Андрей Тропилло, который открыл нам множество культовых сегодня коллективов, от «Аквариума» и «Кино» до «Зоопарка», вместе с бас-гитаристом группы «Автоматические удовлетворители» Евгением Титовым организовали семичасовой ностальгический концерт. С культовыми музыкантами на сцену выйдет художник Нельсон, который не только рисует, но и играет на инструменте.



MUSE сыграет оркестр 11 июня, 19:00, 12+

В начале июня фронтмен группы MUSE Мэттью Беллами отмечает 45-летие, и раз уж в России праздничного шоу ждать не приходится, хиты британских рокеров переиграет Hard Rock Orchestra.

Струнный оркестр даёт концерт в клубе «Космонавт» и собирается захватить все альбомы, от дебютного Showbiz и прорывного Absolution до триумфального Drones и свежайших песен с пластинки Will of the People.

Узнать новое Тайны книжного Петербурга — от «Подписных» 10 и 11 июня, 16+

«Подписные издания» приглашают присоединиться к интеллектуальным променадам по городу. Сотрудница отдела краеведения, большой знаток города Катя Блатова проведет группу по Литейной части города и расскажет о петербургском литературном процессе на рубеже XIX–XX веков. Речь пойдет о жизни типографий, букинистических лавок и издательств, о кулуарных тайнах и судьбоносных встречах писателей. Ну а сотрудник букинистического отдела независимого книжного Александр Гачков ещё больше погрузит в истории «Книжного Петербурга».

В Александринке — разговоры о музыке 10–11 июня, 6+

Новая сцена Александринки принимает фестиваль «Суть Музыки», важная часть которого — лекции и встречи с композиторами. Субботним вечером генпродюсер Новой сцены, ведущий абонементов Петербургской филармонии Александр Малич и Мария Холкина из Московской филармонии встретятся, чтобы обсудить, как сегодня популяризировать музыку так, чтобы «заинтересовать любителя и не взвесить искусствоведа». В воскресенье на повестке обсуждение «Можно ли пересказать содержание музыки?» Вынесенный в заголовок вопрос приводит к разговору о том, как люди без музыкального образования воспринимают и трактуют музыку и могут ли их направлять музыковеды. Вход на паблик-токи по регистрации на сайте театра.



В театре Дюймовочка «Карамболя» научит общаться со всеми 10 июня, 12:00, 6+

Театр «Карамболь» на сцене Дворца искусств Ленобласти рассказывает историю Дюймовочки. В «Зарисовках с натуры» девочка, которая так тесно связана с природой, попадает в мир взрослых и поражается их настрою и образу мыслей. Дюймовочке придётся встретиться с абсолютно разными героями и найти кого-то, кто расскажет ей, как жить.



«Путешествие Голубой Стрелы» напомнит о зимней сказке 11 июня, 12:00, 6+

Музыкальная история «Карамболя» на сцене ДК им. Ленсовета «Путешествие Голубой Стрелы» переносит зрителей в зиму и предрождественскую пору чудес. Главный герой спектакля — Франческо, мальчик из бедной семьи. Он мечтает о том, чтобы когда-нибудь ему подарили игрушку его мечты — поезд «Голубая Стрела». Помогут ему в этом внезапно ожившие игрушки.



«Легенда» обращается к Горькому 11 июня, 19:15, 12+

Театр «Легенда» приглашает взглянуть на новый формат — «открытый урок литературы в театре». В программе выставка и экскурсия «Максим Горький — человек с большой биографией» и драматически-пластический спектакль «Сказания Изергиль». Вся программа проходит в рамках фестиваля «Текст в контексте», посвящённого 155-летию со дня рождения писателя.

На экранах Супергероика покажет триумф анимации С 8 июня, 6+

До российского проката добралась анимационная лента «Человек-Паук: Паутина Вселенных» — это вторая часть мультфильма о встрече супергероев из разных измерений, покорившего критиков и идеей, и нестандартной рисовкой. В графике сочетаются элементы 2D и 3D и разнообразные стили.

«Голова-жестянка» — лента от соратника Серебренникова С 8 июня, 12+

На экранах — премьера фильма «Голова-жестянка». Режиссером его стал Иван Капитонов, ранее работавший как продюсер над фильмами «Ледяной демон», «Яга. Кошмар темного леса», а также над сериалом «Пищеблок». Он же является автором идеи фильма «Лето», снятого Кириллом Серебренниковым. В центре внимания — старшеклассница по прозвищу Жесть, которая разбирается с собственной жизнью, а заодно мстит за невзгоды всем на свете — родителям, друзьям, лучшему другу.



Автор: youtube.com / centralpartnership

История музыки — через Casablanca Records С 8 июня, 16+

На экраны вышел фильм Тимоти Скотта Богарта «Рождение легенд», рассказывающий о жизни его отца — основателя и владельца звукозаписывающей компании Casablanca Records Нила Богарта. Она считается одним из самых влиятельных лейблов в музыкальной индустрии Америки 1970-х годов.

В прокате — новинка от Хлебникова С 8 июня, 18+

В прокате — новый фильм от создателя «Аритмии» и «Коктебеля» Бориса Хлебникова «Снегирь». По сюжету на рыболовецкий траулер приходят два новичка — Никита и Максим. Здесь они сталкиваются с непогодой, холодом, тяжелой работой, а главное — с совершенно иными, непривычными, неприветливыми людьми — командой траулера. Сценарий помогала писать Наталья Мещанинова.

Фото: кадр из фильма «Снегирь», реж. Борис Хлебников Поделиться Поделиться





В Гатчине — классические кинопоказы С 10 июня, 0+

