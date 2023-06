Куда пойти 9–12 июня: STEREOLETO, кино и книги под открытым небом, выставка Габриадзе

MUSE сыграет оркестр

11 июня, 19:00, 12+



В начале июня фронтмен группы MUSE Мэттью Беллами отмечает 45-летие, и раз уж в России праздничного шоу ждать не приходится, хиты британских рокеров переиграет Hard Rock Orchestra.



Струнный оркестр даёт концерт в клубе «Космонавт» и собирается захватить все альбомы, от дебютного Showbiz и прорывного Absolution до триумфального Drones и свежайших песен с пластинки Will of the People.



Узнать новое

Тайны книжного Петербурга — от «Подписных»

10 и 11 июня, 16+



«Подписные издания» приглашают присоединиться к интеллектуальным променадам по городу. Сотрудница отдела краеведения, большой знаток города Катя Блатова проведет группу по Литейной части города и расскажет о петербургском литературном процессе на рубеже XIX–XX веков. Речь пойдет о жизни типографий, букинистических лавок и издательств, о кулуарных тайнах и судьбоносных встречах писателей. Ну а сотрудник букинистического отдела независимого книжного Александр Гачков ещё больше погрузит в истории «Книжного Петербурга».