Фестиваль «Лето.Парк.Кино.» возвращается в Гатчину. Все лето по субботам в Приоратском парке будут показывать кино под открытым небом, а также пройдут концерты. Вход свободный.

Откроет программу 10 июня в 16:00 детский фильм Ролана Быкова «Внимание, черепаха!». В программе летнего кинотеатра не только любимые шедевры советского и российского кинематографа («Три плюс два», «Курьер», «Собачье сердце», «Карнавал»), но и блокбастеры последних лет — в частности, «Движение вверх» (2017г.) и «Огонь» (2020г.).

В детской программе — «Летучий корабль», «Королевство кривых зеркал», «Тайна третьей планеты», «После дождичка. В четверг» и другие.

В вечерней программе фестиваля — Летняя эстрада и выступления музыкантов. А 17 июня в 14:00 состоится концерт в честь 100-летия композитора Исаака Шварца, после которого покажут фильм о юбиляре и картины «Мелодии белой ночи» и «Соломенная шляпка».



Организаторы предупреждают, что программа может быть изменена из-за погоды. Подробное расписание и изменения смотрите в группе фестиваля.

