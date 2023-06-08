    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    763мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.46eur87.17

    Фестиваль «Лето.Парк.Кино.» возвращается в Гатчину

    151
    обсудить

    Фестиваль «Лето.Парк.Кино.» возвращается в Гатчину. Все лето по субботам в Приоратском парке будут показывать кино под открытым небом, а также пройдут концерты. Вход свободный.

    Фото: vk.com/parkilenreg
    ПоделитьсяПоделиться

    Откроет программу 10 июня в 16:00 детский фильм Ролана Быкова «Внимание, черепаха!». В программе летнего кинотеатра не только любимые шедевры советского и российского кинематографа («Три плюс два», «Курьер», «Собачье сердце», «Карнавал»), но и блокбастеры последних лет — в частности, «Движение вверх» (2017г.) и «Огонь» (2020г.).

    В детской программе — «Летучий корабль», «Королевство кривых зеркал», «Тайна третьей планеты», «После дождичка. В четверг» и другие.

    В вечерней программе фестиваля — Летняя эстрада и выступления музыкантов. А 17 июня в 14:00 состоится концерт в честь 100-летия композитора Исаака Шварца, после которого покажут фильм о юбиляре и картины «Мелодии белой ночи» и «Соломенная шляпка».

    Организаторы предупреждают, что программа может быть изменена из-за погоды. Подробное расписание и изменения смотрите в группе фестиваля.

    Место для киновстреч — у Водонапорной башни в Приоратском парке. Фестиваль проходит с 10 июня по 26 августа. Вход свободный. 0+

    Фото: vk.com/parkilenreg

    По теме

    Куда сходить бесплатноГатчинаКинотеатр
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close