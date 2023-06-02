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    На экранах новый фильм от создателя «Аритмии» и «Коктебеля» Бориса Хлебникова

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
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    8 июня в прокат выходит новый фильм Бориса Хлебникова «Снегирь». За основу картины взят роман Георгия Владимова «Три минуты молчания». По сюжету, на рыболовецкий траулер «Снегирь» приходят два новичка — Никита и Максим. Здесь они сталкиваются с непогодой, холодом, тяжелой работой, а главное — совершенно с иными, непривычными, неприветливыми людьми — командой траулера.

    «Это кино про нас. Да, вот мы такие, как герои этого фильма — то раздолбаи, то герои… Это просто часть нашей сути. И в таком противоречивом существовании красоты больше, чем в корректном спокойном состоянии от рождения до смерти,» — говорит о фильме продюсер Сергей Сельянов.

    Сценарий «Снегиря» написал сам Хлебников вместе с Наталией Мещаниновой, с которой уже работал раньше над своей «Аритмией» и сериалом «Шторм». Съемки проходили в Петербурге, Мурманске и селе Териберка, известном по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Снимали в 2021 году, но из-за сложной компьютерной графики, необходимой для сцены шторма, постпродакшен затянулся.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 18:48
    Должно быть интересно !
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