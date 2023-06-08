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    На Елагином острове пройдёт выставка «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль»

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    В 2023 году стекло и керамику на парковом ландшафте дополнят вещи из металла и текстиля. Как сообщают организаторы, в парке на Восточной поляне вы сможете увидеть произведения из стекла и керамики, у Павильона под флагом — работы из металла и текстиля.

    Фото: vk.com/elaginpark
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    Ежегодная выставка на Елагином острове под открытым небом в 2023 году называется «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль». Как и всегда, вас ждёт многообразие предметов, исполненных в разных техниках. Вещи из металла и текстиля авторы создали специально для выставки. Выставка проходит под открытым небом, парк становится полноправным участником проекта: работы художников по-разному смотрятся в течение дня в зависимости от освещения, с разных точек зрения открываются разные панорамы.

    Организаторы называют каждый фестиваль творческим экспериментом и напоминают, что это возможность открыть для себя новых художников, работающих с разными материалами.

    Выставка под открытым небом «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль» пройдёт в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове с 10 по 12 июня, время работы — с 10 до 19 часов, вход по билетам в парк.

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    Анастасия Семенович

    Фото: vk.com/elaginpark

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