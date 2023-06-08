На Елагином острове пройдёт выставка «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль»

В 2023 году стекло и керамику на парковом ландшафте дополнят вещи из металла и текстиля. Как сообщают организаторы, в парке на Восточной поляне вы сможете увидеть произведения из стекла и керамики, у Павильона под флагом — работы из металла и текстиля.
Ежегодная выставка на Елагином острове под открытым небом в 2023 году называется «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль». Как и всегда, вас ждёт многообразие предметов, исполненных в разных техниках. Вещи из металла и текстиля авторы создали специально для выставки. Выставка проходит под открытым небом, парк становится полноправным участником проекта: работы художников по-разному смотрятся в течение дня в зависимости от освещения, с разных точек зрения открываются разные панорамы.
Организаторы называют каждый фестиваль творческим экспериментом и напоминают, что это возможность открыть для себя новых художников, работающих с разными материалами.
Выставка под открытым небом «Стекло и керамика в пейзаже + металл и текстиль» пройдёт в ЦПКиО
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Анастасия Семенович