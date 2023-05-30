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    На «Стереолете» выступят Баста, Дельфин, «Комсомольск», Лев Лещенко и многие другие

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    Лето на подходе, а значит, и STEREOLETO тоже. Один из самых громких фестивалей в этом году, как всегда, радует разнообразным лайнапом. Где еще на одной сцене встретятся Лев Лещенко и разудалые рокеры из «Казускомы»? Правильно — нигде, поэтому не пропустите: STEREOLETO-2023 состоится 10–11 июня в «Севкабель Порту».

    «Казускома»
    «Казускома»Фото: bestfest.ru/
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    За два дня на сцене фестиваля выступят несколько десятков артистов, причем совершенно друг на друга непохожих: и для зрителей постарше, и для молодежи, и те, кто уже написал множество народных шлягеров, и те, кто только начинает свой творческий путь.

    В этом году без заморских хедлайнеров, но лайнап и так подбирается примечательный. Вот лишь несколько наиболее заметных имен: автор хитов «Я не забуду тебя никогда» и «Моя любовь» Владимир Кузьмин, адепты советского нью-вейва «Альянс», не нуждающийся в особом представлении Баста, не нуждающийся ни в каком представлении Лев Лещенко, восходящая звезда Тося Чайкина, чьи «Стрелы» рвали чарты, меланхоличный лирик Дельфин, принцесса фолка polnalyubvi и многие-многие другие.

    Суммарно — это долгие часы разнообразной музыки с чудесным видом на Финский залив. Можно ли придумать лучшее начало этого лета? Едва ли.

    Весь список артистов и расписание смотрите на сайте фестиваля.

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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    «Казускома»
    «Казускома»Фото: bestfest.ru/

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