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    На экранах — комедия от создателя «Пищеблока» и «Лета» про невыносимую старшеклассницу

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    Фото: centpart.ru
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    8 июня в кино — премьера фильма «Голова-жестянка». Режиссером его стал Иван Капитонов, ранее работавший как продюсер над фильмами «Ледяной демон», «Яга. Кошмар темного леса», а также над сериалом «Пищеблок». Он же является автором идеи фильма «Лето», снятого Кириллом Серебренниковым.

    «Голова-жестянка» — это про главную героиню, 16-летнюю Женю по прозвищу Жесть. После сотрясения мозга и травмы ноги она хромает и мстит всему миру, разрушая отношения со всеми вокруг: лучшим другом Приходько, родителями, старшим братом и подругами. Всё меняется, когда в жизни Жени появляются кружок робототехники и его руководитель Святослав. Общение с роботами, оказывается, может помочь наладить контакт с людьми.

    Съемки картины проходили в Москве и в Сочи. За основу сценария была взята книга молодого драматурга Серафимы Орловой, бывшей студентки Ивана Капитонова. Один из прототипов в истории — он сам. Фильм получился иронической драмой в духе «новой искренности». Главную роль Жени-Жести в нем исполнила начинающая актриса Варвара Володина, которую раньше зрители могли видеть в картине Натальи Кончаловской «Первый снег».

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru

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