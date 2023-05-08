«Выселяют по-серьезному». Дворовый художник Нельсон покидает Петербург

Самый известный дворовый художник Петербурга Нельсон Искандерян окончательно покидает подвальчик на улице Полозова, где живет 12 лет и двор которого превратил в местную достопримечательность. Об этом рассказали соседи Нельсона в сообществе «Петроградская диаспора» 8 мая.



«Нельсона Николаевича выселяют по-серьезному», – написала знакомая художника и попросила помочь пристроить его домашних животных.



Сам Нельсон Искандерян подтвердил «Фонтанке», что на прошлой неделе получили от комитета по контролю за имуществом требование покинуть подвал до 15 мая. «Я подписал гарантию, что 15 числа освобожу помещение», – отметил художник. По его словам, он собирается поехать в Крым, собаку он намерен забрать с собой, ручную ворону уже удалось пристроить. А вот кошке по-прежнему требуются новые хозяева. «Не хочется отдавать в приют, потому что она живет свободно, может в любое время уйти, прийти», – пояснил он.

