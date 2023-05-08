«Выселяют по-серьезному». Дворовый художник Нельсон покидает Петербург

Самый известный дворовый художник Петербурга Нельсон Искандерян окончательно покидает подвальчик на улице Полозова, где живет 12 лет и двор которого превратил в местную достопримечательность. Об этом рассказали соседи Нельсона в сообществе «Петроградская диаспора» 8 мая.
«Нельсона Николаевича выселяют по-серьезному», – написала знакомая художника и попросила помочь пристроить его домашних животных.
Сам Нельсон Искандерян подтвердил «Фонтанке», что на прошлой неделе получили от комитета по контролю за имуществом требование покинуть подвал до 15 мая. «Я подписал гарантию, что 15 числа освобожу помещение», – отметил художник. По его словам, он собирается поехать в Крым, собаку он намерен забрать с собой, ручную ворону уже удалось пристроить. А вот кошке по-прежнему требуются новые хозяева. «Не хочется отдавать в приют, потому что она живет свободно, может в любое время уйти, прийти», – пояснил он.
Пока художник не знает, сможет ли закрепиться в Крыму и не исключает, что потом вернется в Северную столицу. Однако вряд ли сможет занять свой подвал. По словам Нельсона, он не смог собрать документы, которые позволили бы ему оформить права на помещение. После обращения к главе Петроградского района выяснилось, что администрация отдала его комитету имущественных отношений. Теперь, чтобы арендовать его, нужно заявиться на конкурс. Однако прежде чем выставлять на торги, власти в любом случае должны освободить помещение.
Нельсон живёт во дворе 6-го дома на улице Полозова с 2011 года. Он расписал стены домов и соорудил из раскрашенных автомобилей, велосипедов и мягких игрушек инсталляции. Двор стал популярен у петербуржцев и туристов, превратившись в городскую достопримечательность. Первая жалоба на художества Нельсона поступила на портал «Наш Петербург» в 2017 году, конфликт разгорелся в ноябре 2019-го. Некоторые горожане вступились за художника, но его творческий проект все равно уничтожили.