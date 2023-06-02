Фестиваль «Град Петров» перенесет Петропавловскую крепость в эпоху Петра I

10 и 11 июня в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Град Петров». Праздник для туристов и горожан приурочен к дню рождения Петра I и посвящен городской культуре раннего Петербурга. На территории Нарышкина и Государева бастионов покажут сцены из городской жизни, которые познакомят зрителей с типичными представителями петровской эпохи и новшествами, которые появились в это время: от моды до бытовых привычек.
Откроет фестиваль карнавальное шествие, которое пройдет по всей территории крепости, а затем рассеется на отдельные тематические площадки. Гостей ждут встречи с капитаном торгового корабля, аптекарем-алхимиком, английским послом, также можно заглянуть в анатомический театр, мастерскую художника, модную лавку и австерию, куда, как говорят, захаживает и сам государь. Желающие смогут примкнуть к труппе «Петровского театра», а маленькие посетители пройти курс обучения в «Петровской школе».
Свое мастерство покажут петербургские коллективы, занимающиеся реконструкцией музыки и танцев эпохи барокко. Начало программы в 12:00, работа интерактивных площадок до 18:00.
Вход свободный. 0+