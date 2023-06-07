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    В Русском музее покажут серии работ Александра Лабаса, ученика Малевича и Кандинского

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    В Корпусе Бенуа представят рисунки и акварели Лабаса из собрания музея, связанные с Октябрьской революцией и первыми днями Великой Отечественной. Вас ждут образы российской истории XX века, характерное для художника сочетание реальной или фантастической техники и поэтической интонации.

    Лабас А. А. Лаборатория. 1928
    Лабас А. А. Лаборатория. 1928Фото: пресс-служба ГРМ
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    В Русском музее покажут работы Александра Лабаса (1900–1983) из трёх серий: «Октябрь» (посвящение октябрю 1917-го, серия зафиксировала впечатления от революции в Москве), «На манёврах» (серия появилась по итогам поездки на Дальний Восток), «Москва и Подмосковье в дни войны» (впечатления о начале войны, когда художник во время немецкого авианалёта дежурил на крыше своего дома). Люди, техника, причудливые существа и механизмы у Лабаса традиционно переплетаются с реальностью. Выставка встанет в один ряд с недавним проектом Музея искусства Петербурга XX–XXI веков.

    Лабас А. А. На паровозе. 1960
    Лабас А. А. На паровозе. 1960Фото: пресс-служба ГРМ
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    Александр Лабас — представитель авангарда, ученик Казимира Малевича и Василия Кандинского. Он был сооснователем одного из самых ярких художнических объединений — Общества станковистов (ОСТ). Как и многих, его вдохновила революция, а в 1919 году он ушёл на фронт, став художником 3-й Армии Восточного фронта. В 30-е его, как и других представителей авангарда и художников не реалистического толка, назвали «формалистом». Работая в театре, художник продолжал заниматься вещами в своей узнаваемой манере — даже в своём мире. Лишь в 1976 году в Москве прошла персональная выставка Лабаса, после которой его работы разошлись по музеям.

    Выставка «Александр Лабас. Рисунок и акварель из собрания Русского музея» пройдёт в Корпусе Бенуа с 8 июня по 11 сентября 2023.

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    Анастасия Семенович

    Лабас А. А. Лаборатория. 1928
    Лабас А. А. Лаборатория. 1928Фото: пресс-служба ГРМ
    Лабас А. А. На паровозе. 1960
    Лабас А. А. На паровозе. 1960Фото: пресс-служба ГРМ

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    Русский музейВеликая Отечественная войнаОктябрьская революция
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