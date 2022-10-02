    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    0 м/с, штиль

    758мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd55.3eur52.74
    Бастрыкин рулитБеженцы на границеПрисоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    В Петербурге покажут неизвестные работы Александра Лабаса, ученика Казимира Малевича и Василия Кандинского

    402
    обсудить

    Выставку «Фантазии Александра Лабаса» в Музее истории Петербурга составят работы художника-авангардиста, которые в Петербурге раньше не экспонировали — они хранятся в семье художника.

    А.Лабас, Эмблемы, Вариант 5, 1973
    А.Лабас, Эмблемы, Вариант 5, 1973Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Среди них — серии «Цветовые композиции», «Жители отдалённых планет» и «Фантазии». Вы увидите цветовые пятна и биоморфные фигуры, будто плавающие в невесомости не то природы, не то космоса. Антропоморфных существ, которые напоминают персонажей межгалактических саг. Симбиотов, которые сосуществуют на Земле с местными жителями в технологически развившемся мире, который, однако, не утратил связь с природой.

    Организаторы проекта приводят цитату художника: «В чем я уверен, так это в том, что с каждым десятилетием мои работы будут более и более понятны, ну а через 50 или 100 лет — вот тогда они зазвучат в полную силу, и все увидят в них наше время». Насколько футуристические фантазии авангардистов были лишь фантазиями, а мечты об освоении космоса и городах с летающими машинами — порождением романтического сознания? Как сочетается несбыточное с пророческими идеями о будущем? Организаторы выставки в МИСПе подчёркивают романтическую ноту: проект называется «Фантазии», а художника зовут мечтателем и романтиком.

    А.Лабас, Чудище, Вариант I, 1967
    А.Лабас, Чудище, Вариант I, 1967Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Александр Лабас (1900–1983) — авангардист, сооснователь знаменитого объединения ОСТ (Общество станковистов). Он учился у Петра Кончаловского, Казимира Малевича и Василия Кандинского, преподавал во ВХУТЕМАСе. В 30-е годы работал как театральный художник — как и многих авангардистов, его обвинили в формализме, и на выставки рассчитывать не приходилось. Только в 1976 году в Москве прошла персональная выставка Лабаса, многие работы с которой приобрели музеи для своих коллекций.

    Графика Лабаса и сегодня выглядит актуальной: идеи симбиотического сосуществования с разными формами жизни, в том числе за пределами Земли, перекликаются с современным трансгуманизмом. В русском авангарде традиционно поражает смелость эстетики и полёт мысли — а это, конечно, вечные ценности. Да и не стоит упускать возможность увидеть неизвестные работы крупного мастера.

    Выставка «Фантазии Лабаса» пройдёт в МИСПе с 4 октября по 13 ноября 2022.

    6+

    Анастасия Семенович

    А.Лабас, Эмблемы, Вариант 5, 1973
    А.Лабас, Эмблемы, Вариант 5, 1973Фото: предоставлено организаторами
    А.Лабас, Чудище, Вариант I, 1967
    А.Лабас, Чудище, Вариант I, 1967Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close