В Петербурге покажут неизвестные работы Александра Лабаса, ученика Казимира Малевича и Василия Кандинского

Выставку «Фантазии Александра Лабаса» в Музее истории Петербурга составят работы художника-авангардиста, которые в Петербурге раньше не экспонировали — они хранятся в семье художника.

Среди них — серии «Цветовые композиции», «Жители отдалённых планет» и «Фантазии». Вы увидите цветовые пятна и биоморфные фигуры, будто плавающие в невесомости не то природы, не то космоса. Антропоморфных существ, которые напоминают персонажей межгалактических саг. Симбиотов, которые сосуществуют на Земле с местными жителями в технологически развившемся мире, который, однако, не утратил связь с природой.

Организаторы проекта приводят цитату художника: «В чем я уверен, так это в том, что с каждым десятилетием мои работы будут более и более понятны, ну а через 50 или 100 лет — вот тогда они зазвучат в полную силу, и все увидят в них наше время». Насколько футуристические фантазии авангардистов были лишь фантазиями, а мечты об освоении космоса и городах с летающими машинами — порождением романтического сознания? Как сочетается несбыточное с пророческими идеями о будущем? Организаторы выставки в МИСПе подчёркивают романтическую ноту: проект называется «Фантазии», а художника зовут мечтателем и романтиком.

Александр Лабас (1900–1983) — авангардист, сооснователь знаменитого объединения ОСТ (Общество станковистов). Он учился у Петра Кончаловского, Казимира Малевича и Василия Кандинского, преподавал во ВХУТЕМАСе. В 30-е годы работал как театральный художник — как и многих авангардистов, его обвинили в формализме, и на выставки рассчитывать не приходилось. Только в 1976 году в Москве прошла персональная выставка Лабаса, многие работы с которой приобрели музеи для своих коллекций.



Графика Лабаса и сегодня выглядит актуальной: идеи симбиотического сосуществования с разными формами жизни, в том числе за пределами Земли, перекликаются с современным трансгуманизмом. В русском авангарде традиционно поражает смелость эстетики и полёт мысли — а это, конечно, вечные ценности. Да и не стоит упускать возможность увидеть неизвестные работы крупного мастера.

