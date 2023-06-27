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    Пока не началось. Показываем жару в Озерках, завидуйте

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Сметливые петербуржцы ловят возможность бесплатно украсить тело загаром. На Суздальских озёрах на севере города во вторник, 27 июня, аншлаг.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    На пляже почти как в Сочи. Многие купаются, некоторые плавают на лодках.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотни людей ловят солнце, пока в город не пришли ливни и грозы. Кое-где дождики уже начались, но на севере пока ещё светит солнце.

    В Петербурге во второй половине дня 27 июня ожидаются ливни и грозы, городская администрация объявила «жёлтый» уровень погодной опасности.

    Второе Суздальское озеро вошло в число двух петербургских водоёмов, где Роспотребнадзор разрешил купаться. Ещё один — Ольгинский водоём.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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