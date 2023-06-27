Пока не началось. Показываем жару в Озерках, завидуйте

Сметливые петербуржцы ловят возможность бесплатно украсить тело загаром. На Суздальских озёрах на севере города во вторник, 27 июня, аншлаг.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
На пляже почти как в Сочи. Многие купаются, некоторые плавают на лодках.
Сотни людей ловят солнце, пока в город не пришли ливни и грозы. Кое-где дождики уже начались, но на севере пока ещё светит солнце.
В Петербурге во второй половине дня 27 июня ожидаются ливни и грозы, городская администрация объявила «жёлтый» уровень погодной опасности.
Второе Суздальское озеро вошло в число двух петербургских водоёмов, где Роспотребнадзор разрешил купаться. Ещё один — Ольгинский водоём.