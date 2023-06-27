Колесов: как именно гроза пройдёт через город, предсказать невозможно

На карте «Яндекс.Погоды» туч вокруг Петербурга в 12:20 не видно. Но они будут.



«Вчерашняя ситуация с дождями должна повториться, так что с обеда начнется развитие облаков, и во второй половине дня все летние атмосферные явления снова начнутся. Ливни с грозами и снова град очень даже вероятны и сегодня», — обещает главный синоптик города Александр Колесов.

