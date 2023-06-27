Колесов: как именно гроза пройдёт через город, предсказать невозможно

На карте «Яндекс.Погоды» туч вокруг Петербурга в 12:20 не видно. Но они будут.
«Вчерашняя ситуация с дождями должна повториться, так что с обеда начнется развитие облаков, и во второй половине дня все летние атмосферные явления снова начнутся. Ливни с грозами и снова град очень даже вероятны и сегодня», — обещает главный синоптик города Александр Колесов.
Городская администрация, напомним, уже объявила «жёлтый» уровень погодной опасности на сегодня.
Правда, как именно грозовое облако пройдёт через большую территорию города, точно предсказать невозможно. Например, вчера были места, где дождя почти не выпало — например, от Петродворца до Кронштадта, в районе Новосаратовки. В целом же 26 июня в городе вылилось от 10 до 17 мм осадков, а на севере, от Бугров до Сертолово, — 20–30 мм.
В ближайшие два дня интенсивность атмосферных явлений должна быть несколько меньшей, отмечает Колесов.