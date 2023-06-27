    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-в

    759мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.66eur92.3

    Колесов: как именно гроза пройдёт через город, предсказать невозможно

    761
    1 комментарий
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На карте «Яндекс.Погоды» туч вокруг Петербурга в 12:20 не видно. Но они будут.

    «Вчерашняя ситуация с дождями должна повториться, так что с обеда начнется развитие облаков, и во второй половине дня все летние атмосферные явления снова начнутся. Ливни с грозами и снова град очень даже вероятны и сегодня», — обещает главный синоптик города Александр Колесов.

    Городская администрация, напомним, уже объявила «жёлтый» уровень погодной опасности на сегодня.

    Правда, как именно грозовое облако пройдёт через большую территорию города, точно предсказать невозможно. Например, вчера были места, где дождя почти не выпало — например, от Петродворца до Кронштадта, в районе Новосаратовки. В целом же 26 июня в городе вылилось от 10 до 17 мм осадков, а на севере, от Бугров до Сертолово, — 20–30 мм.

    В ближайшие два дня интенсивность атмосферных явлений должна быть несколько меньшей, отмечает Колесов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр КолесовГрозаГрозы и ливниГрад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close