В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности и попросили не садиться за руль

«Жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге 27 июня, он будет действовать с 15 до 23 часов, сообщает городская администрация.
«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. По прогнозу Pосгидрометцентра, в городе ожидаются ливни, град, местами гроза.
«Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.
Ливни и грозы продолжаются в Северной столице с выходных. В воскресенье наибольшая интенсивность осадков в Пушкинском районе, по данным Водоканала, более чем в 3 раза превысила расчетные значения и составила 24,9 мм за 20 минут. Вчера залило весь город, много где прошёл град, молния попала в Лахта Центр.