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    В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности и попросили не садиться за руль

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    «Жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге 27 июня, он будет действовать с 15 до 23 часов, сообщает городская администрация.

    «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. По прогнозу Pосгидрометцентра, в городе ожидаются ливни, град, местами гроза.

    «Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.

    Ливни и грозы продолжаются в Северной столице с выходных. В воскресенье наибольшая интенсивность осадков в Пушкинском районе, по данным Водоканала, более чем в 3 раза превысила расчетные значения и составила 24,9 мм за 20 минут. Вчера залило весь город, много где прошёл град, молния попала в Лахта Центр.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Гость27 Июн 2023 в 12:28
    Ждём с нетерпением.
    +1−0
    Гость27 Июн 2023 в 12:27
    местами дочь)))
    +0−0
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