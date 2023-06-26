Это только начало. С юго-востока на Петербург поднимается новая зона с осадками

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Ливень охватил большую часть Петербурга. Много где идёт град.
«Смена направления ветра на юго-восточное, восточное сегодня сказалась и на смещении очагов ливней и гроз через Санкт-Петербург. Сегодня больше «повезло» западу города, но и в восточную часть еще все придет, с юго-востока поднимается очередная зона с осадками», — объясняет главный синоптик города Александр Колесов. На его схеме очаги с градом отмечены стрелками.
В 14:30 городское ГУ МЧС предупредило об ухудшении погодных условий 26 июня: «ожидаются грозы, ливни, град».
«Фонтанка.ру»
Синоптики с утра говорили о предстоящей грозе. В обеденное время дождь добрался до южных районов.