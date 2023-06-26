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    Это только начало. С юго-востока на Петербург поднимается новая зона с осадками

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    1 комментарий

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Ливень охватил большую часть Петербурга. Много где идёт град.

    Фото: Олеся Михайлова / «Фонтанка.ру»
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    Скриншот с карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот с карты «Яндекс.Погоды»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Смена направления ветра на юго-восточное, восточное сегодня сказалась и на смещении очагов ливней и гроз через Санкт-Петербург. Сегодня больше «повезло» западу города, но и в восточную часть еще все придет, с юго-востока поднимается очередная зона с осадками», — объясняет главный синоптик города Александр Колесов. На его схеме очаги с градом отмечены стрелками.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В 14:30 городское ГУ МЧС предупредило об ухудшении погодных условий 26 июня: «ожидаются грозы, ливни, град».

    «Фонтанка.ру»

    Синоптики с утра говорили о предстоящей грозе. В обеденное время дождь добрался до южных районов.

    Фото: Олеся Михайлова / «Фонтанка.ру»

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    ГрадЛивеньЛивни и грозыГрозаПогода в ПетербургеАлександр Колесов
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