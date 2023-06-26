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    «Подумала, что началось». В Петербурге загремело и забарабанило

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    25 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    В отдельных районах Петербурга пошёл ливень, местами с градом, сообщают читатели «Фонтанки». Судя по карте, гроза подбирается с юга.

    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Начинается более активное развитие облаков, вот уже и грозы появляются. Так что ждем в город, кому повезет, тот увидит и услышит. Градовые засветки тоже уже появлялись», — информирует главный синоптик города Александр Колесов.

    Гром слышали в нескольких районах. «Это был не гром, а громище. Я подумала, что началось», — описывает Любовь ситуацию на Ленинском проспекте. На улице Костюшко, по словам Алины, идёт ливень с градом. Град пошёл и на Московском.

    Синоптики сегодня обещали Петербургу грозы, завтра погода будет ещё сложнее. В целом всю неделю в городе, по словам Колесова, возможны осадки и жара до 28 градусов.

    Вчера вечером, напомним, Петербург пережил сверхрасчётные осадки. Местами выпало 24,9 мм за 20 минут — втрое больше нормы.

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    Комментарии 25

    Гость26 Июн 2023 в 15:48
    На стачек прошл ливень.
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