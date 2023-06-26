«Подумала, что началось». В Петербурге загремело и забарабанило

В отдельных районах Петербурга пошёл ливень, местами с градом, сообщают читатели «Фонтанки». Судя по карте, гроза подбирается с юга.

«Начинается более активное развитие облаков, вот уже и грозы появляются. Так что ждем в город, кому повезет, тот увидит и услышит. Градовые засветки тоже уже появлялись», — информирует главный синоптик города Александр Колесов.

Гром слышали в нескольких районах. «Это был не гром, а громище. Я подумала, что началось», — описывает Любовь ситуацию на Ленинском проспекте. На улице Костюшко, по словам Алины, идёт ливень с градом. Град пошёл и на Московском.



Синоптики сегодня обещали Петербургу грозы, завтра погода будет ещё сложнее. В целом всю неделю в городе, по словам Колесова, возможны осадки и жара до 28 градусов.