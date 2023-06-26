Колесов предсказывает перестройку в атмосфере. Пора купаться

«В характере нашей погоды есть небольшие изменения и по температуре, и по дождям», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в прогнозе на неделю.
Сегодняшние 25 градусов — это старт. В городе и области всю неделю будет 23–28 градусов при слабом ветре восточных направлений. Осадки, в частности грозы, сохранятся, но в ближайшие два дня интенсивность будет вдвое меньше, чем в выходные («Фонтанка» вчера показывала град и залитые водой проспекты).
«Сейчас над Ленинградской областью только начинается развитие облаков, все летние явления на западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге ждем вечером. Примерно так же и завтра, основное развитие кратковременных дождей, гроз, местами с градом, будет происходить с середины дня и продолжаться до вечера», — пишет Колесов.
Во второй половине недели дождиков и гроз станет больше в связи с очередной перестройкой в атмосфере.
«Теплая погода продолжается, дожди снабжают нас влагой, а температура воды не меняется, поэтому купальный сезон сохраняется. Лето в самом разгаре, главное — нет жары и сухоты», — резюмирует синоптик.