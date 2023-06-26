Колесов предсказывает перестройку в атмосфере. Пора купаться

«В характере нашей погоды есть небольшие изменения и по температуре, и по дождям», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в прогнозе на неделю.



Сегодняшние 25 градусов — это старт. В городе и области всю неделю будет 23–28 градусов при слабом ветре восточных направлений. Осадки, в частности грозы, сохранятся, но в ближайшие два дня интенсивность будет вдвое меньше, чем в выходные («Фонтанка» вчера показывала град и залитые водой проспекты).

