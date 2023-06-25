В Петербурге появилась новая речка — прямо на Приморском проспекте

Приморский проспект в Петербурге местами превратился в маленькую речку, сообщают читатели «Фонтанки». Виноват ливень и дорожные работы.

Как пишут 25 июня читатели, из-за ливня и местами снятого для ремонта дорожного полотна теперь там текут потоки воды, по которым вынуждены передвигаться водители. Примерно такая же ситуация на проспекте Авиаконструкторов.

Также в речку превратилась улица Стойкости.

Как писала «Фонтанка», обещанная синоптиками гроза всё же добралась до Петербурга. В некоторых районах даже прошел самый настоящий град.

Переменную облачность с грозой обещают синоптики и на понедельник 26 июня.