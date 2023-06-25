    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    761мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    В Петербурге появилась новая речка — прямо на Приморском проспекте

    1713
    1 комментарий

    Приморский проспект в Петербурге местами превратился в маленькую речку, сообщают читатели «Фонтанки». Виноват ливень и дорожные работы.

    читатель «Фонтанки»

    Как пишут 25 июня читатели, из-за ливня и местами снятого для ремонта дорожного полотна теперь там текут потоки воды, по которым вынуждены передвигаться водители. Примерно такая же ситуация на проспекте Авиаконструкторов.

    Также в речку превратилась улица Стойкости.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как писала «Фонтанка», обещанная синоптиками гроза всё же добралась до Петербурга. В некоторых районах даже прошел самый настоящий град.

    Переменную облачность с грозой обещают синоптики и на понедельник 26 июня.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close