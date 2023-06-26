Петербург пережил сверхрасчётные осадки. Местами выпало 24,9 мм за 20 минут — втрое больше нормы

Коммунальщики 26 июня подводят итоги воскресного потопа. Ливни залили Петербург минувшим вечером.



«Наибольшая интенсивность осадков более чем в 3 раза превысила расчетные значения и составила 24,9 мм за 20 минут в Пушкинском районе. На севере города максимальная интенсивность дождя достигла 17,72 мм за 20 минут, в районе Мебельной улицы», — сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



Предприятие показывает, как работает канализация в Петербурге в период дождей и объясняет особенности. При сверхрасчётных осадках (более 7,2 мм за 20 минут) система водоотведения не может сразу принять весь объем стоков. Вода может скапливаться на улицах, но в течение часа после окончания ливня она полностью уходят в систему водоотведения.

