Петербург пережил сверхрасчётные осадки. Местами выпало 24,9 мм за 20 минут — втрое больше нормы

Коммунальщики 26 июня подводят итоги воскресного потопа. Ливни залили Петербург минувшим вечером.
«Наибольшая интенсивность осадков более чем в 3 раза превысила расчетные значения и составила 24,9 мм за 20 минут в Пушкинском районе. На севере города максимальная интенсивность дождя достигла 17,72 мм за 20 минут, в районе Мебельной улицы», — сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Предприятие показывает, как работает канализация в Петербурге в период дождей и объясняет особенности. При сверхрасчётных осадках (более 7,2 мм за 20 минут) система водоотведения не может сразу принять весь объем стоков. Вода может скапливаться на улицах, но в течение часа после окончания ливня она полностью уходят в систему водоотведения.
Водоканал Санкт-Петербурга
В воскресенье во время дождя дежурные бригады Водоканала объезжали ключевые точки, где возможны локальные подтопления. Повышенное внимание уделяется территориям рядом с социальными объектами, станциями метро, остановкам общественного транспорта, некоторым крупным перекрёсткам. После сообщений горожан о «наводнениях» в подземных паркингах в Приморском районе специалисты компании обследовали системы водоотведения на Комендантском проспекте, Плесецкой и Планерной улицах. Нарушений там не нашли, наружные канализационные сети работали в штатном режиме.
«Предположительно, подтопления паркингов по указанным адресам связаны с неудовлетворительной работой внутренних канализационных сетей, а также поступлением дождевой воды с поверхности прилегающей территории, сквозь фундамент», — отмечается в сообщении.
«Фонтанка» в воскресенье писала о мощной грозе в Петербурге и показывала «реки» на улицах. В некоторых районах прошел град.
На этой неделе в Петербурге тоже возможны ливни и грозы, сложная погода ожидается завтра.