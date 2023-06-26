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    Петербург пережил сверхрасчётные осадки. Местами выпало 24,9 мм за 20 минут — втрое больше нормы

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    Коммунальщики 26 июня подводят итоги воскресного потопа. Ливни залили Петербург минувшим вечером.

    «Наибольшая интенсивность осадков более чем в 3 раза превысила расчетные значения и составила 24,9 мм за 20 минут в Пушкинском районе. На севере города максимальная интенсивность дождя достигла 17,72 мм за 20 минут, в районе Мебельной улицы», — сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    Предприятие показывает, как работает канализация в Петербурге в период дождей и объясняет особенности. При сверхрасчётных осадках (более 7,2 мм за 20 минут) система водоотведения не может сразу принять весь объем стоков. Вода может скапливаться на улицах, но в течение часа после окончания ливня она полностью уходят в систему водоотведения.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    В воскресенье во время дождя дежурные бригады Водоканала объезжали ключевые точки, где возможны локальные подтопления. Повышенное внимание уделяется территориям рядом с социальными объектами, станциями метро, остановкам общественного транспорта, некоторым крупным перекрёсткам. После сообщений горожан о «наводнениях» в подземных паркингах в Приморском районе специалисты компании обследовали системы водоотведения на Комендантском проспекте, Плесецкой и Планерной улицах. Нарушений там не нашли, наружные канализационные сети работали в штатном режиме.

    «Предположительно, подтопления паркингов по указанным адресам связаны с неудовлетворительной работой внутренних канализационных сетей, а также поступлением дождевой воды с поверхности прилегающей территории, сквозь фундамент», — отмечается в сообщении.

    «Фонтанка» в воскресенье писала о мощной грозе в Петербурге и показывала «реки» на улицах. В некоторых районах прошел град.

    На этой неделе в Петербурге тоже возможны ливни и грозы, сложная погода ожидается завтра.

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