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    Грозы придут в Петербург после полудня. В прогнозе — жара

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге тепло, возможны дожди. В ближайшие пару дней станет жарче.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июня в городе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах с грозой. Ветер восточный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днём составит 24–26 градусов.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей продолжит формировать ложбина пониженного атмосферного давления, связанная с циклоном с юга. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, по данным СЗ УГМС, также 24–26 градусов, а «ФОБОС» обещает все 28. Днём местами кратковременный дождь.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    Гость26 Июн 2023 в 09:33
    Синоптик - " форева"!!!
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