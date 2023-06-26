Грозы придут в Петербург после полудня. В прогнозе — жара

В Петербурге тепло, возможны дожди. В ближайшие пару дней станет жарче.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июня в городе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах с грозой. Ветер восточный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днём составит 24–26 градусов.
«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей продолжит формировать ложбина пониженного атмосферного давления, связанная с циклоном с юга. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит
Завтра, по данным СЗ УГМС, также 24–26 градусов, а «ФОБОС» обещает все 28. Днём местами кратковременный дождь.