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    Ливни с грозами пронеслись по Петербургу. Посмотрите на последствия

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    3 комментария

    читатель «Фонтанки»

    По Петербургу в понедельник, 26 июня, прошлись грозы и ливни с градом. Читатели «Фонтанки» поделились кадрами непогоды. Как видно на роликах, за считанные мгновения город погрузился в буйства стихии. Еще досталось Лахта Центру — в него попала молния.

    Фото: читательница «Фонтанки»
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    Петербуржцы прислали фотографии и видео последствий ливней со всего города. Самые интересные кадры удалось запечатлеть в ЖК «Зеленый квартал» на Пулковских высотах, на Кушелевской дороге в Калининском районе, в Парнасе и на проспекте Маршала Блюхера.

    читатели «Фонтанки»

    По словам главного синоптика города Александра Колесова, подобная ситуация с грозами и ливнями ожидается и во вторник, 27 июня.

    Фото: читательница «Фонтанки»

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    Комментарии 3

    Гость26 Июн 2023 в 18:32
    Пугалки небесные.
    +0−0
    Гость26 Июн 2023 в 18:23
    Зачем такое показывать?
    +0−0
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