Ливни с грозами пронеслись по Петербургу. Посмотрите на последствия

читатель «Фонтанки»
По Петербургу в понедельник, 26 июня, прошлись грозы и ливни с градом. Читатели «Фонтанки» поделились кадрами непогоды. Как видно на роликах, за считанные мгновения город погрузился в буйства стихии. Еще досталось Лахта Центру — в него попала молния.
Петербуржцы прислали фотографии и видео последствий ливней со всего города. Самые интересные кадры удалось запечатлеть в ЖК «Зеленый квартал» на Пулковских высотах, на Кушелевской дороге в Калининском районе, в Парнасе и на проспекте Маршала Блюхера.
читатели «Фонтанки»
По словам главного синоптика города Александра Колесова, подобная ситуация с грозами и ливнями ожидается и во вторник, 27 июня.