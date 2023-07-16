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    Пробки

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    Наглухо забитые электрички возвращаются в Петербург с опозданием. На трассах пробки по 10–18 километров

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    Жаркое июльское воскресенье многие петербуржцы решили провести на пляжах Курортного района и в более отдаленных местах Карельского перешейка. Отдых заканчивается душным ожиданием: и в поездах, и на автомобильных дорогах.

    Фото и видео из электрички, которая 16 июля в 18:50 должна была отправиться из Комарово в сторону города, «Фонтанке» прислали пассажиры. Держаться людям приходится друг за друга или за потолок, очевидно, собрав всех в Зеленогорске, Комарово, Репино и Солнечном, состав уже не может вместить желающих из пригородных поселков типа Парголово и Левашово. Люди возвращаются с отдыха с собаками, велосипедами и поклажей.

    читатель «Фонтанки»

    По словам читателей «Фонтанки», эта электричка уже должна быть на Финляндском вокзале. Согласно расписанию, прибыть она должна была в 19:40, но к восьми часам вечера так и не добралась. По данным агрегаторов, задерживаются и все последующие электрички по направлению от Зеленогорска.

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    Не лучше картина и по направлению от Сестрорецка. «На той электричке, которая шла в 19:15 сегодня творилась просто жесть — толпа влезла на Курорте, добавилась на Сестрорецке, в итоге на Разливе и Александровской народ уже штурмовал электричку, влезть не смог», — делятся читатели. По этой линии задержка тоже есть, но на несколько минут. Штурмуя забитые тамбуры, машинисты вынуждены ждать, когда люди протолкнут толпу вглубь поезда или смирятся и останутся на платформе.

    Поезда идут почти каждые 10 минут. «Фонтанка» запросила Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию, которая обеспечивает движение электричек в Петербурге и Ленобласти, о причинах задержек.

    Ранее «Организатору перевозок» пришлось менять маршрут 310-го автобуса, проезжая часть у санаториев «Дюны» и «Белые ночи» под Сестрорецком была настолько запаркована, что автобус проехать там не мог. К половине девятого маршрут стал прежним.

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    Пробки на въезд в Петербург продолжают расти. «Просто адская пробка от Приозерска до СПб. Навигатор пишет: 7 часов 20 минут. Было даже 8», — сетует читатель «Фонтанки». Самые длинные заторы: на трассе «Сортавала» (по данным «Яндекс.Карт», около 18 км перед Лосево и почти 14 км перед пересечением с КАД), на Токсовском шоссе (около 10 км), на Дороге жизни (10 км), на «Скандинавии» (9 км), на «Коле» (17 км, но не такая плотная), на дороге от Лебяжьего через Большую Ижору (17 км с перерывами). Пробки на севере образовались еще в первой половине дня, когда была закрыта часть ЗСД. Въезды с юга более свободные.

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