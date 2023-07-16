Наглухо забитые электрички возвращаются в Петербург с опозданием. На трассах пробки по 10–18 километров

Жаркое июльское воскресенье многие петербуржцы решили провести на пляжах Курортного района и в более отдаленных местах Карельского перешейка. Отдых заканчивается душным ожиданием: и в поездах, и на автомобильных дорогах.

Фото и видео из электрички, которая 16 июля в 18:50 должна была отправиться из Комарово в сторону города, «Фонтанке» прислали пассажиры. Держаться людям приходится друг за друга или за потолок, очевидно, собрав всех в Зеленогорске, Комарово, Репино и Солнечном, состав уже не может вместить желающих из пригородных поселков типа Парголово и Левашово. Люди возвращаются с отдыха с собаками, велосипедами и поклажей.

читатель «Фонтанки»

По словам читателей «Фонтанки», эта электричка уже должна быть на Финляндском вокзале. Согласно расписанию, прибыть она должна была в 19:40, но к восьми часам вечера так и не добралась. По данным агрегаторов, задерживаются и все последующие электрички по направлению от Зеленогорска.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Не лучше картина и по направлению от Сестрорецка. «На той электричке, которая шла в 19:15 сегодня творилась просто жесть — толпа влезла на Курорте, добавилась на Сестрорецке, в итоге на Разливе и Александровской народ уже штурмовал электричку, влезть не смог», — делятся читатели. По этой линии задержка тоже есть, но на несколько минут. Штурмуя забитые тамбуры, машинисты вынуждены ждать, когда люди протолкнут толпу вглубь поезда или смирятся и останутся на платформе.



Поезда идут почти каждые 10 минут. «Фонтанка» запросила Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию, которая обеспечивает движение электричек в Петербурге и Ленобласти, о причинах задержек.



Ранее «Организатору перевозок» пришлось менять маршрут 310-го автобуса, проезжая часть у санаториев «Дюны» и «Белые ночи» под Сестрорецком была настолько запаркована, что автобус проехать там не мог. К половине девятого маршрут стал прежним.

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Пробки на въезд в Петербург продолжают расти. «Просто адская пробка от Приозерска до СПб. Навигатор пишет: 7 часов 20 минут. Было даже 8», — сетует читатель «Фонтанки». Самые длинные заторы: на трассе «Сортавала» (по данным «Яндекс.Карт», около 18 км перед Лосево и почти 14 км перед пересечением с КАД), на Токсовском шоссе (около 10 км ), на Дороге жизни ( 10 км ), на «Скандинавии» ( 9 км ), на «Коле» ( 17 км , но не такая плотная), на дороге от Лебяжьего через Большую Ижору ( 17 км с перерывами). Пробки на севере образовались еще в первой половине дня, когда была закрыта часть ЗСД. Въезды с юга более свободные.