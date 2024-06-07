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    Самая большая в Европе марина. Смольный подписал соглашение о намерениях по созданию туркластера «Горская»

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    18 комментариев

    Правительство Петербурга, «Корпорация Туризм.РФ», Газпромбанк и яхт-клуб Санкт-Петербурга 7 июня подписали соглашение о намерениях создать туристический кластер «Горская» на берегу Финского залива. Об этом с полей Петербургского экономического форума сообщает корреспондент «Фонтанки». В результате, как планируется, появится самая большая в Европе марина.

    «Может, и мировой будет курорт, учитывая, что здесь будет марина, с которой будет начинаться большое количество важных водных туристических маршрутов. А может, здесь [будут] и заканчиваться», — прокомментировал подписание зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который присутствовал в качестве почетного гостя.

    Параметры и планируемые финансовые вложения уже известны. Их губернатор Александр Беглов озвучивал в марте, докладывая о проекте президенту России Владимиру Путину. Площадь зоны составит 160 га. Объем инвестиций в проект «Марина Санкт-Петербург» составит около 210 млрд рублей, из которых 165 млрд — инвестиционные средства, а 45 млрд — примерные затраты на строительство инфраструктуры. Власти рассчитывают, что в год проект даст дополнительно 1,3 млн туристов.

    В рамках первого этапа, который предполагается завершить уже в 2026 году, будут построены школа яхтенного спорта и яхт-клуб. В рамках второго этапа, предварительный дедлайн по которому 2030 год, планируется создание общественных пространств, в том числе набережные и парковая зона вдоль Финского залива.

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    Комментарии 18

    28130615307 Июн 2024 в 13:22
    Шахматный турнир провести?
    +0−0
    Danik07 Июн 2024 в 13:20
    Аналоговнет!)
    +0−0
    houspi07 Июн 2024 в 12:56
    Вот это дело. Хоть будет где свой катамаран швартовать. Чую, скоро надоест его по выходным надувать-сдувать.
    +4−0
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