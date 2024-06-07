Самая большая в Европе марина. Смольный подписал соглашение о намерениях по созданию туркластера «Горская»

Правительство Петербурга, «Корпорация Туризм.РФ», Газпромбанк и яхт-клуб Санкт-Петербурга 7 июня подписали соглашение о намерениях создать туристический кластер «Горская» на берегу Финского залива. Об этом с полей Петербургского экономического форума сообщает корреспондент «Фонтанки». В результате, как планируется, появится самая большая в Европе марина.



«Может, и мировой будет курорт, учитывая, что здесь будет марина, с которой будет начинаться большое количество важных водных туристических маршрутов. А может, здесь [будут] и заканчиваться», — прокомментировал подписание зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который присутствовал в качестве почетного гостя.

