Самая большая в Европе марина. Смольный подписал соглашение о намерениях по созданию туркластера «Горская»

Правительство Петербурга, «Корпорация Туризм.РФ», Газпромбанк и яхт-клуб Санкт-Петербурга
«Может, и мировой будет курорт, учитывая, что здесь будет марина, с которой будет начинаться большое количество важных водных туристических маршрутов. А может, здесь [будут] и заканчиваться», — прокомментировал подписание зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который присутствовал в качестве почетного гостя.
Параметры и планируемые финансовые вложения уже известны. Их губернатор Александр Беглов озвучивал в марте, докладывая о проекте президенту России Владимиру Путину. Площадь зоны составит
В рамках первого этапа, который предполагается завершить уже в