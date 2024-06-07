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    ПМЭФ 2024

    Путин: военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении

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    27 комментариев

    Военная сфера России нуждается в технологическом обновлении. Об этом 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

    Он напомнил, что сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост, охватывающий все сферы жизни. Президент отметил, что страны, способные быстро внедрять новые технологии, смогут получить преимущества в различных областях. Россия, по его словам, успешно демонстрирует готовность к технологическим изменениям, которые уже затронули финансовый сектор, электронную торговлю, транспортные услуги и государственное управление.

    «Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления», — говорит Путин.

    В феврале во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявлял о том, что РФ будет внедрять передовые технологии при развитии армии и флота. По словам президента, многие образцы вооружений во многом уже превосходят зарубежные аналоги.

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    Комментарии 27

    Борис Самохвалов07 Июн 2024 в 16:50
    Со всем миром воевать собрался? )
    +2−0
    Зоркий Сокол07 Июн 2024 в 16:31
    24 годе не надо было, и внезапно понадобилось. Не иначе он что-то знает.
    +1−0
    Мы-русские! С нами Босх!07 Июн 2024 в 16:06
    Сёйгу и его зам тоже так считают.
    +1−1
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