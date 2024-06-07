Путин: военная сфера РФ нуждается в технологическом обновлении

Он напомнил, что сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост, охватывающий все сферы жизни. Президент отметил, что страны, способные быстро внедрять новые технологии, смогут получить преимущества в различных областях. Россия, по его словам, успешно демонстрирует готовность к технологическим изменениям, которые уже затронули финансовый сектор, электронную торговлю, транспортные услуги и государственное управление.

Военная сфера России нуждается в технологическом обновлении. Об этом 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

«Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления», — говорит Путин.

В феврале во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявлял о том, что РФ будет внедрять передовые технологии при развитии армии и флота. По словам президента, многие образцы вооружений во многом уже превосходят зарубежные аналоги.