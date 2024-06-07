Обогнали Японию. Путин заявил, что Россия заняла 4 место в топе экономик мира

Всемирный банк поместил Россию на четвертое место в рейтинге стран по объему экономики. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин 7 июня.



«По некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на прошлой неделе мировой банк произвел расчет и поставил Россию на 4 место. Мы оказались впереди Японии», — отметил президент, добавив, что лидерские позиции страна получила по таким показателям, как размер ВВП и паритет покупательской способности. Однако, подчеркнул глава государства, лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать.