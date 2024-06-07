Обогнали Японию. Путин заявил, что Россия заняла 4 место в топе экономик мира

Всемирный банк поместил Россию на четвертое место в рейтинге стран по объему экономики. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин 7 июня.
«По некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на прошлой неделе мировой банк произвел расчет и поставил Россию на 4 место. Мы оказались впереди Японии», — отметил президент, добавив, что лидерские позиции страна получила по таким показателям, как размер ВВП и паритет покупательской способности. Однако, подчеркнул глава государства, лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать.
Владимир Путин напомнил, что темпы роста экономики РФ опережают среднемировые. За 2023 год рост ВВП составил 3,6%, а за первый квартал 2024-го — 5,4%. Это произошло за счет несырьевых отраслей.
«В 2023 году рост ВВП на 45,5% обеспечен базовыми отраслями: обрабатывающее производство, строительство, логистика, связь, сельское хозяйство, обеспечение электроэнергией и ЖКХ. И на 61,1% такими отраслями как торговля, гостиницы, рестораны, финансы и другие услуги», — сказал президент РФ.