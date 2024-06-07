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    Кино

    «Настоящая Марта», ставшая прототипом героини «Олененка», подает в суд на Netflix

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    1 комментарий

    Фиона Харви, которую спустя несколько дней после премьеры сериала «Олененок» пользователи определили как прототип главной героини, подает в суд на стриминговый сервис Netflix. Об этом 6 июня рассказало издание Variety.

    По мнению истицы, события в сериале были существенно гиперболизированы «для красного словца», и в результате ее репутация и жизнь были разрушены. При этом авторы сериала и сам Ричард Гэдд (автор и исполнитель главной роли в сериале) ничего не сделали для того, чтобы скрыть ее личность.

    «Настоящая Марта», как называют ее в зарубежной прессе, заявила о клевете, умышленном причинении эмоционального страдания, халатности и разглашении ее персональных данных. В сериале говорится, что сюжет основан на реальных событиях. При этом Фиона на самом деле — отнюдь не дважды осужденный сталкер, приговоренный к пяти годам заключения, и не подвергала Гэдда сексуальному насилию.

    При этом в самом стриминговом сервисе заявили о намерении «защитить право Ричарда рассказать свою историю».

    Сериал Ричарда Гэдда «Олененок», вышедший в апреле и ставший хитом Netflix, повествует об отношениях героя-комика с эксцентричной преследовательницей.

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    Комментарии 1

    ЮлияБорисовна07 Июн 2024 в 16:08
    Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
    (русская народная поговорка)
    +0−0
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