«Настоящая Марта», ставшая прототипом героини «Олененка», подает в суд на Netflix

Фиона Харви, которую спустя несколько дней после премьеры сериала «Олененок» пользователи определили как прототип главной героини, подает в суд на стриминговый сервис Netflix. Об этом 6 июня рассказало издание Variety.



По мнению истицы, события в сериале были существенно гиперболизированы «для красного словца», и в результате ее репутация и жизнь были разрушены. При этом авторы сериала и сам Ричард Гэдд (автор и исполнитель главной роли в сериале) ничего не сделали для того, чтобы скрыть ее личность.



«Настоящая Марта», как называют ее в зарубежной прессе, заявила о клевете, умышленном причинении эмоционального страдания, халатности и разглашении ее персональных данных. В сериале говорится, что сюжет основан на реальных событиях. При этом Фиона на самом деле — отнюдь не дважды осужденный сталкер, приговоренный к пяти годам заключения, и не подвергала Гэдда сексуальному насилию.

