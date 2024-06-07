Странный масштабный пожар на стоянке в Горелово: огонь уничтожил бытовку и 11 машин

Крупный пожар произошёл прошлой ночью в Красносельском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке»
Черный дым и хлопки очевидцы видели и слышали в Горелово, в районе Таллинского шоссе, 204, около
Проводится проверка. Индивидуальный предприниматель, хозяин стоянки, пояснил, что конфликтов и долгов не имеет, угроз ему не поступало. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в бытовке. Принадлежность автомобилей устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.