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    Странный масштабный пожар на стоянке в Горелово: огонь уничтожил бытовку и 11 машин

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    Крупный пожар произошёл прошлой ночью в Красносельском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 июня.

    Черный дым и хлопки очевидцы видели и слышали в Горелово, в районе Таллинского шоссе, 204, около 2 часов ночи 6 июня. Полицейские на месте выяснили, что на территории промзоны огонь охватил девять легковых и два грузовых автомобиля. Пожар был ликвидирован в 4:10. В результате выгорели все 11 машин и деревянная бытовка на автостоянке, общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Люди не пострадали.

    Проводится проверка. Индивидуальный предприниматель, хозяин стоянки, пояснил, что конфликтов и долгов не имеет, угроз ему не поступало. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в бытовке. Принадлежность автомобилей устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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