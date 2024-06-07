Смольный и «Газпром» подписали актуализированную дорожную карту о проектах развития Петербурга

Смольный и «Газпром» 7 июня подписали дорожную карту о взаимодействии правительства Петербурга и газовой компании при реализации проектов социально-экономического развития города, передает корреспондент «Фонтанки» с Петербургского экономического форума.



Подписи под документом поставили губернатор Александр Беглова и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как было объявлено, это актуализация дорожной карты по состоянию на 1 июня 2024 года.



Дорожная карта социально-экономического развития Петербурга начала действовать в июне 2022 года. В частности, в рамках нее обсуждалось и строительство двух новых небоскребов в Приморском районе. Также в этой карте есть экскурсионный маршрут «Путь Петра», который недавно осмотрели Беглов и Миллер и померились ростом с российским царем.

