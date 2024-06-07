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    ПМЭФ 2024

    Смольный и «Газпром» подписали актуализированную дорожную карту о проектах развития Петербурга

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    Смольный и «Газпром» 7 июня подписали дорожную карту о взаимодействии правительства Петербурга и газовой компании при реализации проектов социально-экономического развития города, передает корреспондент «Фонтанки» с Петербургского экономического форума.

    Подписи под документом поставили губернатор Александр Беглова и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как было объявлено, это актуализация дорожной карты по состоянию на 1 июня 2024 года.

    Дорожная карта социально-экономического развития Петербурга начала действовать в июне 2022 года. В частности, в рамках нее обсуждалось и строительство двух новых небоскребов в Приморском районе. Также в этой карте есть экскурсионный маршрут «Путь Петра», который недавно осмотрели Беглов и Миллер и померились ростом с российским царем.

    Кроме того, Беглов, Миллер и гендиректор АО «Судостроительного общества Акбарс» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках расширения использования газомоторного топлива на водном транспорте. В том числе, в планах — разработка, производство и поставка скоростных пассажирских СПГ (судов «Метеор 2020») для использования в Петербурге.

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