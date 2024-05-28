На открытии «Пути Петра» Беглов и Миллер выяснили, что не доросли до первого императора России

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления
«Фонтанка.ру»
Туристический маршрут «Путь Петра» расположен на Петроградской стороне. Среди арт-объектов, украсивших его, есть ростомер, который позволяет сравнить собственный рост с ростом
«Не доросли», — посмеялся Беглов.
Маршрут пролегает от Нахимовского училища до художественного объекта «Мини-город». Его общая протяженность составляет два километра. В тему маршрута пешеходную зону вымостили гранитными плитами длиной
Кроме ростомера, на маршруте также установлены четыре мортиры и четыре кнехта в натуральную величину, малые архитектурные формы. На информационных указателях есть QR-код, ведущий на сайт проекта, и аудиогид. К открытию маршрута также заменили ограждение пешеходной зоны вдоль улицы Куйбышева, установили новые фонари и восстановили газон.