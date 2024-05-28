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    На открытии «Пути Петра» Беглов и Миллер выяснили, что не доросли до первого императора России

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер во время открытия пешеходного экскурсионного маршрута «Путь Петра» 28 мая померились ростом с Петром I. Результат смотрите в видео «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    Туристический маршрут «Путь Петра» расположен на Петроградской стороне. Среди арт-объектов, украсивших его, есть ростомер, который позволяет сравнить собственный рост с ростом Петра I. Беглов и Миллер, которые сегодня участвуют в торжественной церемонии открытия маршрута, не обошли вниманием ростомер и тоже решили сравнить. Оба оказались императору по подбородок.

    «Не доросли», — посмеялся Беглов.

    Маршрут пролегает от Нахимовского училища до художественного объекта «Мини-город». Его общая протяженность составляет два километра. В тему маршрута пешеходную зону вымостили гранитными плитами длиной 84 сантиметра, соответствующей шагу Петра. В них вмонтированы декоративные элементы: бронзовые следы Петра, четыре медальона-символа Петровской эпохи и буквы гражданского алфавита, который был выеден первой реформой русского алфавита для печати светских изданий.

    Кроме ростомера, на маршруте также установлены четыре мортиры и четыре кнехта в натуральную величину, малые архитектурные формы. На информационных указателях есть QR-код, ведущий на сайт проекта, и аудиогид. К открытию маршрута также заменили ограждение пешеходной зоны вдоль улицы Куйбышева, установили новые фонари и восстановили газон.

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    ПетербургАлександр БегловАлексей Миллер
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    Комментарии 16

    jfg332228 Мая 2024 в 13:39
    нЕдоросли)
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