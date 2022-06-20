Здесь будет город-газ. «Фонтанка» рассказывает, на какие 64 объекта город договорился с Газпромом



Про второй точная локация не указана, но известно, что он должен появиться рядом с построенным уже Лахта Центром. Оба небоскреба — одни из немногих пунктов в дорожной карте без указания конкретной даты ввода в эксплуатацию.



В этом же разделе еще несколько старых знакомых. В частности, аэродром в Левашово. «Фонтанка» много писала об этом проекте и даже частично показывала лицом. По концессионному соглашению с Минобороны, после реконструкции это должна быть площадка совместного базирования — для военных и гражданских судов. Судя по дорожной карте, проект разделят на 5 этапов, причем их очередность не совпадает с хронологией ввода в эксплуатацию. Скажем, на текущий год намечены III, IV и V этапы. Это доведение до норм, предъявляемых по 2-й категории точного захода на посадку; примыкания к КАД и пересечение ее путепроводом, который войдет в состав дороги от аэродрома; реконструкция взлетно-посадочной полосы. На следующий год запланирован формально II этап — создание технической возможности эксплуатации гражданских судов; некоторые закупки по нему уже сделаны. В 2024 году должны сдать административные корпуса и организовать воздушный пункт пропуска; максимальная пропускная способность составит 200 пассажиров в час — немного, но Газпрому должно хватить. VII этап — дополнительные объекты, ему дата не прописана.



Здесь же два территориально смежных объекта, про которые писала «Фонтанка»: «Экогалерея» и культурно-исторический центр «Парусник Полтава» у Приморского проспекта. Участок для «Экогалереи» с тремя куполами и площадью 21 тысячу квадратных метров выделен, оба объекта — давно уже в соглашении города и Газпрома о сотрудничестве. Дорожная карта уточняет сроки — 2022–2023 годы по «Полтаве» и 2026-й — по галерее. Подробнее о том, как это будет выглядеть — читайте в материале «Фонтанки».



На Приморский район приходятся еще несколько строек этого раздела: в 2022 году — обустройство северного берега Лахтинской гавани (это здесь же, у Лахта Центра, как раз там установили новый памятник Петру I), а в 2023-м — так называемой Южной набережной до яхт-клуба «Геркулес» (судя по номеру участка, речь о территории на пересечении Открытой набережной и Водной улицы). Плюс неизменные вспомогательные сооружения и досмотровый комплекс по контролю грузовиков, которые прибывают к небоскребу.



К таким же проектам Газпром и город относят очередной яхт-клуб в Стрельне с гостиничным комплексом. Это тоже старый проект, но в прошлом году структуры госкорпорации заказали себе трехмерную модель будущего объекта. Подробнее — в материале «Фонтанки».



В дорожную карту уместили и общественно-деловой центр «Газпром нефти» в Красногвардейском районе. Судя по адресу, речь идет об Охтинском мысе, где появится общественная зона на 13 тысяч квадратных метров и здание из 2 корпусов общей площадью 160 тысяч квадратов. Ранее инвестор доработал концепцию с учетом предполагающейся здесь музейной зоны.



Три последних проекта — это собственно планы по развитию трех исторических подстанций: на набережной Фонтанки, дом 104, на Новгородской улице, дом 11 и на набережной Обводного канала, дом 76. О планах по развитию двух последних «Фонтанка» подробно рассказывала, там, среди прочего, должны появиться офисы для переезжающих менеджеров «Газпром энергохолдинг». Насчет подстанции на Фонтанке незадолго до ПМЭФ появилась информация, что там появится музей электрической эпохи по проекту «Студии 44». В ТГК-1, на балансе которой находится объект, сообщили «Фонтанке», что говорить о его судьбе пока рано. Вскоре стали пропадать и публикации о музее, а по прежней ссылке на сайте архитектурного бюро проекта больше не найти. Дорожная карта не то чтобы добавляет конкретики: «Проекты предусматривают формирование современной городской среды на территориях электростанций, расположенных в районах сложившейся промышленной и жилой застройки исторической центральной части Санкт-Петербурга, за счет размещения объектов общественно-делового и культурно-досугового назначения, а также приспособления для современного использования главных корпусов электростанций». Срок — 2027 год.



Парусники и путь Петра



Второй раздел — зоны комфортного пребывания, говорят источники «Фонтанки». Самое известное из этого списка — проект «Парусники на Неве». Его уже подробно презентовали, но пока в виде рендеров. Оно и понятно — сперва надо создать копии семи исторических кораблей: бриг «Феникс», линейный корабль «Трех иерархов», линейный корабль «Азов», фрегат «Паллада», линейный корабль «Двенадцать апостолов», винтовой клипер «Стрелок» и шлюп «Восток». Расставят их в 2024–2026 годах по разным адресам: на Петровской набережной, набережной Кронверкского пролива между Иоанновским и Троицким мостами, набережной Макарова у Биржевого переулка, Адмиралтейской набережной — у дома № 12–14, Воскресенской набережной (дом 18), набережной Невы у пр. Обуховской обороны и на Университетской набережной у Кадетской линии. На борту предполагается создание общественных пространств и комплекса музейных площадок.



Продолжается программа благоустройства улиц исторического центра. В новую дорожную карту включены: Кронверкский проспект — от Каменноостровского до Добролюбова; набережная Мойки от Синего моста до Садового моста (включая двор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга); Английская набережная — от переулка Замятина до набережной Ново-Адмиралтейского канала; тротуары проспекта Обуховской Обороны — от Смоляной улицы до дома № 33. Этим, по примеру и прошлых благоустроительных проектов «Газпрома», будет заниматься ассоциация Дормост, как и еще одним проектом — «Путь Петра». Это тоже старая идея — создать единый информационно-экскурсионный маршрут, который соединит Петровскую набережную,, Троицкую площадь и набережную Кронверкской протоки. Срок реализации по обеим частям — 2022 год.



Остальное благоустройство дорожной карты — это освещение на этот год, художественное и обычное. Это огромный список, всего не перечислишь — от Большой Морской, Загородного, Александровского сада до Дворцовой площади, Троицкого моста, моста Бетанкура, установки часов на проспекте Чернышевского, подсветки БДТ и др.



Церкви и культура



В дорожной карте есть три пункта, касающихся религии. На Синопской набережной должен быть построен Храм во имя Святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной. О восстановлении снесенной в 1975 году церкви стали говорить еще несколько лет назад, хотя непосредственно на прежней локации возвести ее не получится — там теперь проезжая часть. Сейчас прописан срок — 2026 год, высота здания составит 54 метра.



Второй пункт уже давно является длящейся сенсацией, это создание колокольни Смольного монастыря высотой 167 метров. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте, и судя по дорожной карте, Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге надеется реализовать его в 2028 году. Третье — ремонт и реставрация в следующем году фасадов Главного здания «Духовной академии» на Обводном канале.



Три «социально-культурных» проекта — это много раз заявленные блокбастеры. По-прежнему планируется в 2025 году открыть реконструированные оранжереи Таврического сада. Эти сроки прописаны и в концессионном соглашении между городом и «Газпромом», однако в марте 2022-го стало известно, что КГИОП признал здешние фундаменты памятником архитектуры — со всеми охранным ограничениями.



Два других — это соседи: Тучков буян и стадион «Петровский». Соглашение по первому было подписано на форуме, говорилось, что в историческом здании пеньковых складов появится культурно-досуговый центр. Кому как нравится, а в дорожной карте написано «культурно-социальный», сроки — 2028 год.



По «Петровскому» и прилегающей к нему территории — тот же график, но больше конкретики. Если верить заявленным в документе планам, то здесь должна после реконструкции остаться мультифункциональная арена на 16 тысяч зрителей, мультимедийный музей спорта, мультифункциональный зал на 1000 мест, образовательные и спортивные студии, водный центр с инфраструктурой для серфинга как нового олимпийского спорта (видимо, мы еще планируем с кем-то посоревноваться), причал для водных видов транспорта. Но и неизменные прогулочные зоны, общепит и пятизвездочная гостиница до 250 номеров. Кроме того, где-то поместится ледовый дворец, крытый манеж с футбольным полем и здание для спортивных школ.



Приморский ансамбль