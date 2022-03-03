Фундаменты оранжерейного комплекса Таврического сада признали выявленным памятником архитектуры

Объект археологического наследия «Фундаменты оранжерейного комплекса Таврического сада конца XVIII — первой половины XX вв. с прилегающим культурным слоем» в Центральном районе Петербурга включён в единый государственный реестр в качестве выявленного объекта культурного наследия. Такое решение принял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного, сообщается 3 марта на сайте КГИОП.

В сентябре 2021 года археологической экспедицией НИЦ «Актуальная археология» были проведены разведочные археологические работы на территории оранжерейного комплекса, расположенного в границах объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Сад Таврический с прудом».

В границах участков шурфов специалисты выявили фундаментные конструкции оранжереи конца XVIII — начала XX веков и прилегающие к ним культурные напластования. Обнаружена кладка фундамента центральной части южной стены оранжереи XIX века. Стена оранжереи на этом участке в плане образовывала полукруглый выступ.



В процессе раскопок выяснилось, что кладка стены на этом участке относится к двум строительным периодам. Первый строительный период можно датировать двадцатыми годами XIX века (в это время оранжерея впервые появляется на плане участка). Второй строительный период относится к концу XIX века, когда проводилась масштабная реконструкция всех построек оранжерейного комплекса.



Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный и «Газпром» заключили соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада. Там не позднее 1 июля 2025 года планируется открыть новое общественное пространство.

