У «Газпром Арены» появятся два бассейна прямо в Финском заливе

На Крестовском острове у «Газпром Арены» построят два открытых бассейна — в Финском заливе. Рядом появятся веревочный парк и пляжная зона.
О планах «Газпрома» по благоустройству территории вокруг стадиона 2 июня рассказала администрация Петроградского района. Предполагается, что один бассейн будет на 50 метров, второй — на 20.
Срок реализации проекта — 2024–2025 годы. Ранее компания «Зенит-Арена» получила участок в западной части намывных территорий Крестовского острова без торгов. Прошлой осенью здесь открыли каток, где зимой бесплатно занимались воспитанники детских домов, а также дети из многодетных семей и опекаемые дети по заявкам муниципальных образований. Следующей зимой каток хотят расширить и открыть для всех желающих. Летом на его месте планируют пляжную зону, а вокруг — крытые павильоны, детские площадки, веревочный парк, площадку для мини-гольфа.
Что касается бассейнов, то они «будут размещены на гидротехническом сооружении, которое защищает территорию от волнового воздействия и навала льда», сообщает район. Общая площадь этого сооружения составит 4250 кв. м. Сейчас началось проектирование.
Напомним, у «Газпром Арены» большие планы по поводу территории поблизости от «Газпром Арены». Именно эта компания реализует проект благоустройства на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга. По проекту, перед пляжем появятся три искусственных острова с флагштоками высотой 175 метров — это будет база водных видов спорта.