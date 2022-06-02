У «Газпром Арены» появятся два бассейна прямо в Финском заливе

На Крестовском острове у «Газпром Арены» построят два открытых бассейна — в Финском заливе. Рядом появятся веревочный парк и пляжная зона.



О планах «Газпрома» по благоустройству территории вокруг стадиона 2 июня рассказала администрация Петроградского района. Предполагается, что один бассейн будет на 50 метров, второй — на 20.