Фото: «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться







Планы по реконструкции крупнейшего стихийно-традиционного пляжа в Петербурге разделили жителей — на тех, кто готов задавать вопросы по проекту, и тех, кто заведомо против. Это лишь одна часть — сухопутная — большого проекта с искусственным архипелагом. Но если на острова отправятся лишь самые заинтересованные, то вот в отношении пляжа инвестору придется угодить чуть ли не всей загорающей общественности города. Рендеры с изображением береговой линии после реконструкции компания «Зенит-Арена» продемонстрировала в начале недели. По законам жанра передают они не технические характеристики, а идеальный образ будущего. Вот променад вдоль пляжа с безупречного вида песком, вот пирс, вот кабинки для переодевания. А вот скамейки — в том числе подвесные, сидя на которых успешная молодая женщина пьет непременно кофе. Что характерно — в туфлях на высоком каблуке, на песке. Но это уж придирки.



Фото: «Зенит-Арена» Фото: «Зенит-Арена» Фото: «Зенит-Арена» Фото: «Зенит-Арена» Фото: «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться







Благоустройство пляжа — часть инвестпроекта газпромовской «Зенит-Арены» по созданию базы водных видов спорта, и не самая громкая: все-таки основные вопросы и у активистов, и у экологов вызывает сооружение трех искусственных островов между Яхтенным мостом и будущим культурно-историческим центром «Полтава» — с флагштоками 175-метровой высоты. В группе «ВКонтакте», посвященной сохранению парка, полно возмущенных комментариев; есть и пара видео с призывом учитывать мнение горожан, спикеры — известные музыканты Максим Леонидов и Олег Гаркуша.



На берегу, если верить Смольному, никакого пляжа-то и нет. И даже вот такие фото — для комитета по благоустройству не аргумент.

Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В материалах, которые выкладывались на общественное обсуждение, было письмо ведомства, где оно четко определяло, что понимает под санкционированным пляжем: обязательные спасательные посты, туалеты, кабинки для переодевания, «лягушатники» для детей, ежегодная очистка дна и так далее. Это все и должно появиться в рамках реконструкции, которая закончится в 2023 году. Для этого городскую землю передадут инвестору по праву временного сервитута на пользование территорией. Судя по выписке из Росреестра, кадастровый номер участку вдоль воды площадью 146 тыс. кв. м был присвоен только в конце июля.



На данный момент договор аренды все еще ожидает регистрации, территория находится в ведомстве города. «С учетом завершения всех административных процедур непосредственно работы на объекте начнутся не ранее четвёртого квартала текущего года, — утверждает инвестор. — Доступ на пляж до этого времени будет обеспечен». Поэтому не совсем ясно, почему приземлили фестиваль воздушных змеев, который должен был пройти на берегу 12 сентября в рамках мероприятия «Легко Фест».

Фото: «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться







Именно история с фестивалем послужила триггером для тех, кто опасается закрытия пляжа на все время проведения работ. На данный момент никаких заявок в ГАТИ на получение ордера (а без него забор по закону поставить нельзя) не поступало. «"Зенит-Арена" будет проводить работы только в холодное время года, с октября по апрель, а с мая по сентябрь пляж будет полностью открыт для посещения, — говорит гендиректор компании Игорь Краснов. — Тем, что мы работаем этапами, объясняется и длительность реализации проекта. Следует отметить, что проведение благоустройства и строительных работ на береговой линии парка не является непрерывным процессом, а запланировано исключительно на периоды межсезонья. При этом даже тогда участки проведения работ будут локализованы и не затронут большую часть береговой линии. То есть доступ на центральную часть пляжа будет сохранен».



Сам комплексный проект состоит из трёх этапов: строительство площадки ГТО со стороны «Питерлэнда» (турники, лестницы, тренажеры и т. п.); благоустройство пляжа; создание «гидротехнических сооружений, которые защитят береговую линию от размывания и внутри которых разместятся помещения для проката и хранения инвентаря для занятий водными и пляжными видами спорта» (это те самые острова, которые будут соединены с берегом переходами).



«На пляже появятся: дорожка для променада, кабинки для переодевания, качели, теневые навесы и оборудованные места отдыха, велопарковки, — перечисляют в пресс-службе компании. — От парка к береговой линии сделают удобные спуски, чтобы маломобильные граждане и посетители с детскими колясками могли комфортно попасть на пляж. На пляже проведут очистку от мусора, завезут качественный намывной песок. Песок будет уложен слоем не менее 20 см, что соответствует строгим стандартам европейских общественных пляжей». После окончания работ благоустроенный пляж безвозмездно передадут городу.



Понятно, что план работ более или менее сформирован, но по итогам общественных обсуждений был составлен довольно пространный протокол. Самые распространенные пожелания — сохранение бесплатного входа в парк, нормальное освещение, побольше зелени, кабинок для переодевания, скамеек, туалетов. Есть отдельный блок экологических вопросов о влиянии стройки на водный мир залива, а флагштоков — на смертность пролетающих птиц. Хватало и замечаний; помимо хлопающих флагов и создания за счет архипелага замкнутой «цветущей» акватории, есть вопросы и по пляжу — в частности, как через парк с его ЗНОП потянут коммуникации. В самой «Зенит-Арене» настаивают, что на территории зелёных насаждений никакие работы проводиться не будут.

Протокол общественных обсуждений Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Есть и интересное наблюдение: проект, с одной стороны, предусматривает гидротехнические сооружения для защиты от волн, а с другой — будет монетизироваться за счет как раз таки «волновых» видов спорта, вроде серфинга.



На выходе — в целом положительное заключение по итогам общественных обсуждений техзадания на оценку экологического эффекта. Что не отменяет ни возмущения в соцсетях, ни петиции на change.org о том, что «благоустройство (скамейки и навесы) — это лишь прием для отвлечения общественного внимания». На данный момент там около 300 голосов.



По плану инвестора полностью все работы по созданию базы водных видов спорта будут завершены к концу 2024 года, но благоустройство пляжной территории завершится к летнему сезону 2023-го. «Реализация проекта осуществляется АО «Зенит-Арена» исключительно за собственный счет под контролем администрации Петербурга, — подчеркнул Игорь Краснов. — Информация о бюджете будет раскрыта после прохождения проектом Главгосэкспертизы».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»