Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







О неких островах, которые должны рассыпаться по Финскому заливу в 50 метрах от берега, стало известно накануне из документов, выложенных на сайте комитета по природопользованию: ведомство видит проект оценки воздействия той или иной стройки на окружающую среду и должно провести гласные общественные обсуждения. На практике мало кто из неспециалистов может разобраться в профильной документации, да и нечасто горожане заходят на портал природного комитета. Однако иногда из этих текстов выясняется интересное: в последний раз так было, например, с намывом на западе Васильевского острова, который «неожиданно» вырос на бумаге, а кроме того, не утаил в себе фактически новый съезд с ЗСД.





С проектом базы водных видов спорта в Приморском районе вышло еще интереснее. Все-таки развитие узла Западного скоростного диаметра и так логично вытекало из намывного проекта с большим количеством жилья; а вот «Зенит-Арена» раньше как-то не говорила, что для серферов и кайтеров что-то будут намывать в воде.



АО «Зенит-Арена» — это строительная компания, зарегистрирована 13 лет назад, учредителем была автономная некоммерческая организация «ФК «Зенит». Поруководить акционерным обществом успел экс-директор футбольного клуба Максим Митрофанов, а также замдиректора «Зенита» Ростислав Леонтьев, которому когда-то собирались поручить управление стадионом на Крестовском острове. Однако в итоге для этого сам клуб создал ООО «Зенит-Арена», и две компании-тезки некоторое время возглавлял Игорь Краснов. Сейчас все устаканилось в такой форме: ООО «Зенит-Арена» под управлением Владимира Литвинова занимается стадионом, а АО «Зенит-Арена» с Красновым у руля продолжает всю стройку в совместном ареале «Газпрома» и «Зенита».





Именно со строительной «Зенит-Ареной» город в 2018 году подписал инвестиционное соглашение. Прямо у стадиона собирались построить комплекс общей площадью 1 335 квадратных метров со станцией для занятия виндсерфингом и кайтсерфингом, зоной подготовки судов к спуску, трибуной, променадами, парковкой и 105-метровым флагштоком, который в итоге появился у станции метро «Зенит» (бывшая «Новокрестовская»). Весной 2019-го на правительстве одобрили выделение участка.

Сперва может показаться, что в выложенных на сайте комитета по природопользованию документах речь именно об этом, заголовок гласит: «База водных видов спорта в Приморском районе». Вот только локация другая, да и комитет по инвестициям сразу сказал — речь не о пресловутом инвестдоговоре. По действующему проекту, «Зенит-Арена» работает на Южном шоссе; местоположение новой базы — «Невская губа Финского залива в непосредственной близости от территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга». Конкретики не хватает, но Центр экспертиз ЭКОМ высчитывает, что речь об участке с кадастровым номером 78:34:0416602:3037, вид разрешенного использования — рекреационные цели. У экспертов — не в первый уже раз — возникает вопрос: как границы межевания могут захватывать часть федерального водного объекта, если 2-я часть 102-й статьи ЗК говорит недвусмысленно: на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.



Фото: скриншот сайта РГИС Поделиться Поделиться









«Компоновочными решениями предусмотрено создание трех гидротехнических сооружений в акватории Финского залива, способных полностью погасить расчетные штормовые волны, — говорится в ТЗ фактически на экологическую экспертизу. — Гидротехнические сооружения планируются круглыми, диаметром 50 метров. Для защиты пляжа от волнового воздействия по контуру ГТС будет выполнено устройство волногасящей призмы из природного камня большого диаметра. На ГТС предусмотрено строительство зданий для размещения базы водных видов спорта, флагштоков и создание объектов рекреационно-культурного назначения».



Флагштоки — один из главных хитов околостадионного пространства. 105-метровый стержень к северу от арены — самый высокий в Европе, сине-бело-голубое знамя — 20 на 30. 19 марта Смольный доложил о встрече губернатора Петербурга и главы «Газпрома»: «Александр Беглов и Алексей Миллер подтвердили договоренность о реализации инициативы по комплексному развитию береговой линии в Приморском районе при поддержке «Газпрома». В частности, речь идет о благоустройстве пляжной зоны в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, создании спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры, а также интеграции парка в единый градостроительный и архитектурный ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и Лахта Центром».



Сопоставив количество островов и флагштоков, можно предположить, что все это вынесут в море. «Габаритные, объемные и прочие характеристики зданий и сооружений будут определены в ходе выполнения проектно-изыскательских работ», — ответили «Фонтанке» в «Зенит-Арене».



На гидротехнических сооружениях должно появиться «все необходимое для кайтсерфинга, виндсерфинга и спасерфинга», включая прокат инвентаря и — опять же — помещение для хранения флагов. До материка от базы будут добираться по пешеходным дорожкам. Это интригует, но облик будущих понтонов (или не понтонов) неясен.



Саму береговую зону ждет благоустройство, создание нового песчаного слоя, зоны отдыха, кабинки для переодевания, велопарковки, навесы, лавочки, удобные спуски к воде. Появится там и комплекс ГТО. «Основные пешеходные подходы к береговой линии и базе водных видов спорта предусматриваются с внутренних аллей и тротуаров Парка 300-летия Санкт-Петербурга», — говорится в документации. В пояснительной записке уточнение: режим эксплуатации базы спорта — сезонный (с мая по октябрь). С ноября по апрель — под консервацию.



«Реализация проекта планируется в рамках поддержки инициатив администрации Санкт-Петербурга за счет собственных средств АО «Зенит-Арена», — рассказали в компании. — Объем финансирования будет определен после принятия решения о реализации и разработке проектной документации. Возведение данных гидротехнических сооружений планируется вне административных границ Санкт-Петербурга. По рассматриваемому объекту у АО «Зенит-Арена» нет заключенных инвестиционных договоров».



Остается вопрос: а чьи, собственно, флаги будут реять над парком? Кандидатов минимум четверо: Российская Федерация, Санкт-Петербург», «Газпром» и «Зенит» у которого, впрочем, уже есть знамя близ ЗСД.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»