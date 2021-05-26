Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









После презентации новой 703-метровой башни «Газпрома» три флагштока напротив парка 300-летия Петербурга, честно говоря, слегка потерялись: даже если их поставить один на другой, до крыши северной Бурдж Халифы они не дотянутся. Зато, в отличие от сиквела Лахта Центра, база водных видов спорта с искусственным архипелагом уже обзавелась проектной документацией и иллюстрациями, которые выглядят более рабочими, чем картинка в видеопрезентации небоскреба.

О том, что очередная база водных видов спорта пропишется напротив парка 300-летия Петербурга, стало известно весной. Яхт-клубы и спортшколы в городе тасуются регулярно, но этот случай особенный: в заливе должны появиться три острова с гигантским флагштоками, пляж парка должны обустроить, а заодно построить базу ГТО. «Фонтанка» присмотрелась к проекту.



Судя по документации, каждый из трех островов — это такой 50-метровый в диаметре поднос, на котором 35-метровый административный торт, а из него уже торчит почти двухсотметровая свечка. Расположены они на разном расстоянии от берега, но в целом отличаются друг от друга незначительно. От каждого острова к берегу кинут эстакаду, пешеходную, но способную пропустить условную «Газель», проезжая часть — шириной 5 метров. Длина перехода разная — в зависимости от удаленности острова, к примеру, самый западный с парком соединят мостом длиной 46 метров.



Фото: ПЗ к проектной документации Фото: ПЗ к проектной документации Поделиться Поделиться









Так называемые гидротехнические сооружения, то есть острова, по словам проектировщика, предназначены «для защиты береговой линии от льда, волновых явлений и эрозии береговой линии». В письме Невско-Ладожского бассейнового водного управления гендиректору «Зенит Арены» (между прочим, от осени 2020 года) говорится очевидное: здесь повышенный риск затопления, надо учитывать волновую нагрузку и не допустить размывания пляжной зоны парка 300-летия — а значит, изменения течений. В проектной документации подробно расписано, что, как и где будут шпунтовать, а что насыпать, но в общих чертах ситуация выглядит так: в два круглых контура шпунтового ограждения укладывается послойно щебень различного класса, верх — это песок средний крупности. Откосы тоже щебневые, сверху укрепленные камнем.



Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Поделиться Поделиться









На каждом острове — круглое помещение. В этой части пояснительной записки есть интересная формулировка — всю стройку называют «базой спортивных видов спорта». Но вообще, с учетом того, сколько в Петербурге появляется яхт-клубов и школ и насколько они различны по платежеспособности пользователей, действительно пора уже разделять виды спорта на спортивные и не спортивные. В помещениях базы будут сдавать в аренду и хранить инвентарь для винд- и кайтсерфинга, а также флаги и оснастку. Это одноэтажное 6-метровое в высоту здание, снаружи — витражное остекление по алюминиевым профилям.



Ну и три пресловутых флагштока «для поднятия флагов в честь праздничных событий городского значения». Площадь основания каждого — 3,8 квадратных метров. Ранее говорилось, что они вознесутся на 150 метров, но в документации указаны уже 175. В основании — железобетонный монолитный фундамент диаметром 20 метров с 64 буронабивными сваями (каждая — 30 метров длиной и 620 мм толщиной). Внутри каждого флагштока — лестница для подъема персонала.



Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Поделиться Поделиться







Трибун при строительстве не предусмотрено, пропускная способность базы — 150 человек в день. Работать она будет с мая по октябрь, на остальное время консервироваться. Летом — без выходных, с 9 часов утра до 19:00. «Режим работы флагштоков — круглосуточный, круглогодичный», — уточняется в документации.



Впервые подробно о проекте широкая публика узнала из технического задания по оценке его воздействия на окружающую среду. Этому посвящена отдельная часть проекта, в частности, указаны ближайшие к месту строительства залежки тюленей и нерп, возможные траектории охраняемых животных, потенциальный ущерб экологии и компенсационные выплаты (например, за искусственное воспроизведение атлантического лосося и ладожской палии). Ничего хорошего рыбе и планктону ни стройка, ни эксплуатация искусственных сооружений априори не сулит, но общий вывод: если все природоохранные мероприятия будут выполнены, то «установлена допустимость воздействия объекта на окружающую среду».



Общая площадь участка в условных границах проектирования — 63 гектара, 60 из них приходятся на береговую линию парка 300-летия, которую временно изымут под стройку и благоустройство.



Красными и синими линиями выделена зона проведения работ.



Фото: Проектная документация Поделиться Поделиться









Сухопутная часть, что греха таить, менее интригующая, но не менее важная для тех, кто на кайте не парит. На территории парка «в рамках оформления временного сервитута на временное пользование участком береговой линии» согласована стройка спортивно-досугового Центра тестирования по выполнению нормативов ВСФСК ГТО, плюс — благоустройство берега и появление пешеходных маршрутов. Когда все обещанное состоится, объект и землю передадут городу в лице комблага.



Комитет, кстати, отдельно напоминает «Зенит Арене», что понимает под пляжем, помимо неизбежной бюрократии, это обязательные спасательные посты, туалеты, кабинки для переодевания, «лягушатники» для детей, ежегодная очистка дна от стекла и острых камней. Сейчас никакого санкционированного пляжа Смольный там не видит.



И еще одно отличие от Лахта Центра № 2. Пока неясно, кто и когда в новой башне поселится, да и участок строительства «Фонтанке» пришлось уточнять у своих источников. По поводу островов в проекте указано: cроки завершения строительства на данном объекте назначены директивно, на конец апреля 2023 года.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

