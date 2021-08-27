Пляж в парке 300-летия уходит на благоустройство. Доступ к воде обещают сохранить, но мероприятия уже отменяют

Об отмене и ее причинах сообщила организатор фестиваля Александра Калачева в Facebook. По ее словам, администрация парка 300-летия отменила заключение договора аренды 25 августа — за две недели до самого мероприятия. С 1 сентября вся береговая зона парка 300-летия вместе с пляжем, где ранее проводился фестиваль воздушных змеев, уходит на благоустройство по решению администрации Петербурга. Территория отчуждается от парка 300-летия и передается на условиях аренды АО «Зенит Арена». Предполагается, что работы по благоустройству продлятся до 2023 года.

На фоне новостей об отмене фестиваля, администрация Петроградского района и структуры «Зенита» сообщили «Фонтанке», что «доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период». «С мая по сентябрь доступ к пляжу будет открыт для всех желающих, — уточнили там. — На первом этапе планируется начать работы по строительству площадки ГТО, что не предполагает значительных перекрытий береговой линии парка».



«Фонтанка» писала о том, что «Зенит Арена» проведет благоустройство пляжа в рамках проекта по строительству базы водных видов спорта. Он примечателен, в частности, тремя искусственным островами с огромными флагштоками напротив парка.

