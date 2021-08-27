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Пляж в парке 300-летия уходит на благоустройство. Доступ к воде обещают сохранить, но мероприятия уже отменяют

Десятый фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» в Петербурге в этом году не состоится. Парк 300-летия расторг договор аренды с организаторами из-за планируемого благоустройства набережной и передачи всей береговой зоны в аренду акционерному обществу «Зенит Арена».

Об отмене и ее причинах сообщила организатор фестиваля Александра Калачева в Facebook. По ее словам, администрация парка 300-летия отменила заключение договора аренды 25 августа — за две недели до самого мероприятия. С 1 сентября вся береговая зона парка 300-летия вместе с пляжем, где ранее проводился фестиваль воздушных змеев, уходит на благоустройство по решению администрации Петербурга. Территория отчуждается от парка 300-летия и передается на условиях аренды АО «Зенит Арена». Предполагается, что работы по благоустройству продлятся до 2023 года.

На фоне новостей об отмене фестиваля, администрация Петроградского района и структуры «Зенита» сообщили «Фонтанке», что «доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период». «С мая по сентябрь доступ к пляжу будет открыт для всех желающих, — уточнили там. — На первом этапе планируется начать работы по строительству площадки ГТО, что не предполагает значительных перекрытий береговой линии парка».


«Фонтанка» писала о том, что «Зенит Арена» проведет благоустройство пляжа в рамках проекта по строительству базы водных видов спорта. Он примечателен, в частности, тремя искусственным островами с огромными флагштоками напротив парка.

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Комментарии (8)

266217351
Позорище! Несколько лет назад, когда Газпром оттяпал кусок парка и обещал постороить там медицинский центр и гостиницу ( а по итогу построил аппартаменты, которые сейчас продаются за десятки миллионов рублей, он же обещал постороить оранжерею а-ля "Дендрарий". И где эта оранжерея? Когда миллионы людей в стране ноходятся на границе бедности, кучка разжиревших идиотов тратит деньги на строительство 150-метровых флагштоков!!! А мы молчим в тряпочку. Этот мир сошел с ума!
kоt-obormot
на самом деле пускай лучше закроют парк от этих толп. Забодали все ломать, и постоянно мусорить, да опорожняться в кустах у домов, которые на парк выходят фасадами.
Danik
Город для горожан или для Газпрём арены?
Может Миллера губером назначить?
Ему мало пролётов в потоками, он решил теперь над Питером поиздеваться!
Позорище какое-то!
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