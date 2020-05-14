Оптимисты Северной столицы. «Газпром» выделяет 5 миллиардов на дом для новой «Полтавы»
Пять миллиардов рублей планируется направить на культурно-исторический центр с экспозиционной стоянкой для парусника «Полтава». У концепции футбольный привкус.
Сам проект выставочного сухого дока еще полтора года назад получил положительное заключение Главгосэкспертизы, заказчиком выступало ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В подготовке, согласно документации, участвовали несколько компаний: ООО «Модуль», «Карго», «Новатон» и — внимание — «Зенит Арена». По информации «Фонтанки», именно нынешний концессионер по эксплуатации стадиона на Крестовском острове выбран той головой «Газпрома», которая будет заниматься непосредственно стройкой дока.
Контракта на строительство еще нет, к нему хотят приступить во втором квартале. Как сообщал «Интерфакс», почти 10 млн рублей предполагается направить также на авторский надзор за работами.
Место для стоянки определено — напротив дома № 163 по Приморскому проспекту, рядом с Парком 300-летия Петербурга. Главгосэкспертиза оценивала первый этап — сами гидротехнические сооружения. Предполагается появление культурно-исторического центра для экспозиции реплики парусника: это должно быть одноэтажное сооружение с подвалом, эксплуатируемой кровлей и двумя одноэтажными надземными павильонами. Собственно, в состав объекта и войдет открытая стоянка.
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» традиционно в составе госкорпорации отвечает за яхтенное направление. При его поддержке проходят регаты — в частности, на Кубок Газпрома с названием «Оптимисты Северной столицы». Эта же структура выступала заказчиком на проектирование центра парусного спорта в порту «Геркулес», которым руководит Владимир Любомиров, командор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга». Именно клуб занимался и строительством реплики исторического парусника при поддержке Газпрома.
Любомиров сообщил «Фонтанке», что строительство такого экспозиционного дока преследует целью создание новой достопримечательности Петербурга. Кроме того, оно позволит эффективнее следить за состоянием «Полтавы». «20–25 лет — это жизнь деревянного корабля, — говорит Любомиров. — С современной химией — 30. А в таком доке будет возможность держать «Полтаву» в теплый сезон, а зимой спускать воду и вести профилактические работы по специальному регламенту». В комплексе также будут выставочные помещения для экспозиций, связанных с «Полтавой», и для объектов подводной археологии.
Если проект приюта для корабля уже прошел экспертизу, то второй объект «Газпрома», прописанный по соседству — Экогалерея, — еще только рисуют. Планировки самой территории под оба сооружения вынесли на общественное обсуждение прошлой осенью. Судя по заключению, участники этих слушаний без энтузиазма отнеслись к перспективе строительства за счет сокращения зеленых насаждений, некоторые с трудом удержались в рамках парламентских выражений. После этого защитники Парка 300-летия провели серию пикетов, но проектирование галереи все равно закончили в феврале 2020 года. В техзадании значится трехэтажное здание площадью 21,3 тысячи квадратных метров с двухуровневым подземным паркингом. В плане — «сфера на стыке двух эллипсоидов», а если проще — три купола: «Мир идей», «Мир смыслов» и «Мир образов». Первый и третий имеют прозрачную оболочку, они должны вместить зоны отдыха, рестораны, театральную лабораторию, арт-пространство, выставочные площади.
Внутренняя часть, по крайней мере в части названий, не отстает от экстерьерной. Там значатся ни больше ни меньше «Сад науки» и «Парк искусств». В представленной концепции даже идея поставить в фойе рояль для всех желающих оформлена так, чтобы понял каждый: «Рояль… удар войлочных молоточков по струнам при помощи клавиш». Здесь же разместится и сухопутная часть культурно-исторического центра «Полтава». Проектно-изыскательские работы рассчитаны на 2020–2022 годы.
Судя по тому, что сообщает депутат Борис Вишневский, трем мирам не помеха даже коронавирус. На майских праздниках он рассказывал о том, что в Парке 300-летия Петербурга появилась строительная техника, порубочный билет выдан на 7 деревьев. Работы велись в рамках изысканий для проекта Экогалереи.
Напомним, 54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В 2018 году её спустили на воду.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»