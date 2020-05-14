Сам проект выставочного сухого дока еще полтора года назад получил положительное заключение Главгосэкспертизы, заказчиком выступало ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В подготовке, согласно документации, участвовали несколько компаний: ООО «Модуль», «Карго», «Новатон» и — внимание — «Зенит Арена». По информации «Фонтанки», именно нынешний концессионер по эксплуатации стадиона на Крестовском острове выбран той головой «Газпрома», которая будет заниматься непосредственно стройкой дока.

Контракта на строительство еще нет, к нему хотят приступить во втором квартале. Как сообщал «Интерфакс», почти 10 млн рублей предполагается направить также на авторский надзор за работами.



Место для стоянки определено — напротив дома № 163 по Приморскому проспекту, рядом с Парком 300-летия Петербурга. Главгосэкспертиза оценивала первый этап — сами гидротехнические сооружения. Предполагается появление культурно-исторического центра для экспозиции реплики парусника: это должно быть одноэтажное сооружение с подвалом, эксплуатируемой кровлей и двумя одноэтажными надземными павильонами. Собственно, в состав объекта и войдет открытая стоянка.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» традиционно в составе госкорпорации отвечает за яхтенное направление. При его поддержке проходят регаты — в частности, на Кубок Газпрома с названием «Оптимисты Северной столицы». Эта же структура выступала заказчиком на проектирование центра парусного спорта в порту «Геркулес», которым руководит Владимир Любомиров, командор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга». Именно клуб занимался и строительством реплики исторического парусника при поддержке Газпрома.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

Любомиров сообщил «Фонтанке», что строительство такого экспозиционного дока преследует целью создание новой достопримечательности Петербурга. Кроме того, оно позволит эффективнее следить за состоянием «Полтавы». «20–25 лет — это жизнь деревянного корабля, — говорит Любомиров. — С современной химией — 30. А в таком доке будет возможность держать «Полтаву» в теплый сезон, а зимой спускать воду и вести профилактические работы по специальному регламенту». В комплексе также будут выставочные помещения для экспозиций, связанных с «Полтавой», и для объектов подводной археологии.



Если проект приюта для корабля уже прошел экспертизу, то второй объект «Газпрома», прописанный по соседству — Экогалерея, — еще только рисуют. Планировки самой территории под оба сооружения вынесли на общественное обсуждение прошлой осенью. Судя по заключению, участники этих слушаний без энтузиазма отнеслись к перспективе строительства за счет сокращения зеленых насаждений, некоторые с трудом удержались в рамках парламентских выражений. После этого защитники Парка 300-летия провели серию пикетов, но проектирование галереи все равно закончили в феврале 2020 года. В техзадании значится трехэтажное здание площадью 21,3 тысячи квадратных метров с двухуровневым подземным паркингом. В плане — «сфера на стыке двух эллипсоидов», а если проще — три купола: «Мир идей», «Мир смыслов» и «Мир образов». Первый и третий имеют прозрачную оболочку, они должны вместить зоны отдыха, рестораны, театральную лабораторию, арт-пространство, выставочные площади.



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Внутренняя часть, по крайней мере в части названий, не отстает от экстерьерной. Там значатся ни больше ни меньше «Сад науки» и «Парк искусств». В представленной концепции даже идея поставить в фойе рояль для всех желающих оформлена так, чтобы понял каждый: «Рояль… удар войлочных молоточков по струнам при помощи клавиш». Здесь же разместится и сухопутная часть культурно-исторического центра «Полтава». Проектно-изыскательские работы рассчитаны на 2020–2022 годы.

