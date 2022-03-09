Каток у «Газпром Арены» в следующем сезоне расширится и откроется для всех желающих

«Газпром» собирается расширить каток у «Газпром Арены» и сделать его доступным для всех желающих. Об этом 9 марта сообщается в соцсетях Лахта Центра.



«"Газпром" принял окончательное решение об инвестициях в проект расширения ледового катка, который является частью единого комплекса "Газпром Арена" — домашнего стадиона футбольного клуба «Зенит». В новом сезоне каток будет доступен для всех желающих», — говорится в сообщении.

