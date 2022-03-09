FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -6
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Каток у «Газпром Арены» в следующем сезоне расширится и откроется для всех желающих

0
Печать

«Газпром» собирается расширить каток у «Газпром Арены» и сделать его доступным для всех желающих. Об этом 9 марта сообщается в соцсетях Лахта Центра.

«"Газпром" принял окончательное решение об инвестициях в проект расширения ледового катка, который является частью единого комплекса "Газпром Арена" — домашнего стадиона футбольного клуба «Зенит». В новом сезоне каток будет доступен для всех желающих», — говорится в сообщении.

Минувшей зимой, напомним, площадка принимала лишь детей из многодетных и малоимущих семей. Впрочем, в «Газпроме» уже в этом сезоне обещали, что подумают над тем, чтобы пустить всех горожан на лед.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний