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    Посмотрите, как хотят благоустроить береговую линию парка 300-летия. Видео

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    2 комментария

    Администрация Приморского района показала видеовизуализацию благоустройства береговой линии парка 300-летия. Концепция опубликована в официальном паблике района во «ВКонтакте».

    В описании указано, что в рамках первого проекта — благоустройства береговой линии — предполагается сочетать большой открытый песчаный берег и разнообразные зоны (детские площадки, спортивные зоны, пространства для отдыха, селфи-площадки и арт-объекты).

    Путь к флагштокам и помещениям «Базы водных видов спорта» должен пройти через пешеходные мостики. Мостики откроют посетителям панорамный вид на акваторию Финского залива.

    В рамках второго проекта планируется создать площадки для сдачи нормативов ГТО с возможностью проведения соревнований районного и городского масштаба.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как город планирует до конца 2024 года обновить главный пляж Приморского района. Благоустройство парка — это часть инвестпроекта газпромовской «Зенит-Арены» по созданию базы водных видов спорта.

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    Комментарии (2)

    Андрей_спб
    после зимы песка не останется.
    Huga Birchtree
    Петербургу, как морскому городу, совершенно не хватает большого городского пляжа. Прекрасным было бы сделать таковой в парке 300 летия!
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