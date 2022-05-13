Посмотрите, как хотят благоустроить береговую линию парка 300-летия. Видео

Администрация Приморского района показала видеовизуализацию благоустройства береговой линии парка 300-летия. Концепция опубликована в официальном паблике района во «ВКонтакте».

В описании указано, что в рамках первого проекта — благоустройства береговой линии — предполагается сочетать большой открытый песчаный берег и разнообразные зоны (детские площадки, спортивные зоны, пространства для отдыха, селфи-площадки и арт-объекты).



Путь к флагштокам и помещениям «Базы водных видов спорта» должен пройти через пешеходные мостики. Мостики откроют посетителям панорамный вид на акваторию Финского залива.

