«Газпром трансгаз СПб» заказал за 31,2 млн рублей трехмерную модель будущего яхт-клуба в Стрельне

Зарегистрированное в Петербурге ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» одним днем объявил конкурс и выбрал так и не названного исполнителя заказа по изготовлению трехмерной модели яхт-клуба в Стрельне.

Конкурс по выбору поставщика трехмерной модели яхт-клуба был объявлен 18 января и этим же числом его итоги были подведены. Конкурентной борьбы не вышло, заявка была только одна. Название «единственного поставщика» и сроки исполнения контракта не сообщается, известна только цена — 31,2 млн рублей.

О планах структур «Газпрома» по строительству масштабного морского комплекса, в котором яхт-клуб станет центральной, но не самой грандиозной частью, объявлялось впервые еще в 2014 году. До этого по соседству с президентской резиденцией планировалось построить пункт базирования катеров Федеральной службы охраны. Он также предполагался как весьма амбициозный проект стоимостью — 700 млн рублей в ценах 2008 года, с учетом официальной инфляции это более чем 1,6 млрд рублей сегодня. Однако теперь, в руках госкомпании, активно застраивающей окрестности Петербурга яхт-клубами, этот проект приобрел куда большие масштабы. Его строительство оценивается в 27 миллиардов рублей. В 2014 году «Газпром» еще не обладал эксклюзивным правом скрывать подробности своих закупок. Так что из открытых источников известно, что, по крайней мере, еще тогда на месте старого стрельнинского яхт-клуба планировалось возмести полноформатную марину, с гостиничным комплексом на 200 номеров, бизнес-центром, СПА, спортивным залом и даже трансформируемой ледовой ареной на 1700 мест. С недавних же пор руководство монополии имеет право при формально проводимых конкурсах лично выбирать нужных поставщиков и скрывать параметры контрактов. Так что сказать, какая именно «Газпрому трансгаз СПБ» требуется трехмерная модель будущего яхт-клуба и чем обоснована его цена, сторонним наблюдателям не представляется возможным.