Смольный одобрил выделение участка «Газпрому» под экогалерею. Она появится у Лахта Центра

Правительство Петербурга приняло решение предоставить компании «Газпром» в аренду участок под создание арт-пространства. Это та самая экогалерея на Приморском проспекте с тремя куполами.
Как сообщает Смольный 9 ноября, компания намерена построить объект за 5 лет, его площадь составит 21 тысячу квадратных метров, состоять он будет из трех куполов: «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». Там будут проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные мероприятия. Появятся и спортплощадки.
Предполагается, что экогалерея станет частью единой территории застройки в этом районе, включающей Лахта Центр, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, КИЦ «Полтава» и восточную набережную.
«Фонтанка» рассказывала о проекте экогалереи. Судя по концепции, это трехэтажное здание площадью 21,3 тысячи квадратных метров с двухуровневым подземным паркингом. В плане — «сфера на стыке двух эллипсоидов», а если проще — три купола: «Мир идей», «Мир смыслов» и «Мир образов». Первый и третий имеют прозрачную оболочку, они должны вместить зоны отдыха, рестораны, театральную лабораторию, арт-пространство, выставочные площади. Внутри просматривались «Сад науки» и «Парк искусств». Здесь же разместится и сухопутная часть культурно-исторического центра «Полтава».