Смольный одобрил выделение участка «Газпрому» под экогалерею. Она появится у Лахта Центра

Правительство Петербурга приняло решение предоставить компании «Газпром» в аренду участок под создание арт-пространства. Это та самая экогалерея на Приморском проспекте с тремя куполами.



Как сообщает Смольный 9 ноября, компания намерена построить объект за 5 лет, его площадь составит 21 тысячу квадратных метров, состоять он будет из трех куполов: «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». Там будут проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные мероприятия. Появятся и спортплощадки.

