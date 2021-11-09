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Смольный одобрил выделение участка «Газпрому» под экогалерею. Она появится у Лахта Центра

У Лахта Центра создадут экогалерею

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Правительство Петербурга приняло решение предоставить компании «Газпром» в аренду участок под создание арт-пространства. Это та самая экогалерея на Приморском проспекте с тремя куполами.

Как сообщает Смольный 9 ноября, компания намерена построить объект за 5 лет, его площадь составит 21 тысячу квадратных метров, состоять он будет из трех куполов: «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». Там будут проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные мероприятия. Появятся и спортплощадки.

Предполагается, что экогалерея станет частью единой территории застройки в этом районе, включающей Лахта Центр, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, КИЦ «Полтава» и восточную набережную.

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«Фонтанка» рассказывала о проекте экогалереи. Судя по концепции, это трехэтажное здание площадью 21,3 тысячи квадратных метров с двухуровневым подземным паркингом. В плане — «сфера на стыке двух эллипсоидов», а если проще — три купола: «Мир идей», «Мир смыслов» и «Мир образов». Первый и третий имеют прозрачную оболочку, они должны вместить зоны отдыха, рестораны, театральную лабораторию, арт-пространство, выставочные площади. Внутри просматривались «Сад науки» и «Парк искусств». Здесь же разместится и сухопутная часть культурно-исторического центра «Полтава».

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Комментарии (1)

ego
Неужели недаром Газпром будет платить в казну города такие ожидаемые огромные налоги ?
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