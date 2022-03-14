Доработанный проект застройки Охтинского мыса визуализируют к 10 апреля. В нём общественные пространства и музейная зона

ПАО «Газпром нефть» доработало концепцию общественно-делового комплекса на Охтинском мысу в Петербурге с учётом музейной зоны, итоговые визуализации, должны быть представлены в срок до 10 апреля.



Об этом 14 марта сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский. Решение скорректировать существующий проект было принято по итогам заседаний рабочей группы, в которую вошли представители Смольного и Минкульта.

В феврале Пиотровский рассказал, чего ждать от застройки Охтинского мыса. В планах современное пространство с историческим уклоном.