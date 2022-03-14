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Доработанный проект застройки Охтинского мыса визуализируют к 10 апреля. В нём общественные пространства и музейная зона

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ПАО «Газпром нефть» доработало концепцию общественно-делового комплекса на Охтинском мысу в Петербурге с учётом музейной зоны, итоговые визуализации, должны быть представлены в срок до 10 апреля.

Об этом 14 марта сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский. Решение скорректировать существующий проект было принято по итогам заседаний рабочей группы, в которую вошли представители Смольного и Минкульта.

В феврале Пиотровский рассказал, чего ждать от застройки Охтинского мыса. В планах современное пространство с историческим уклоном.

Концепция предполагает ландшафтный парк, благоустройство территории по внешнему контуру бывших фортификаций, трехмерную информационную карту в виде макета крепости Ниеншанц, экспозицию площадью 1 500 кв. метров об истории Охтинского мыса, которая станет частью музея археологии. Отмечалось, что половину всех площадей займут общественные зоны.

Частью Охтинского мыса сейчас владеет «Газпром нефть». Компания планирует построить на этой территории общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком, деловыми и общественными зонами, включающими музейную экспозицию.
Рабочую группу в Петербурге создали в рамках поручения Владимира Путина — рассмотреть вопрос о создании на Охтинском мысу историко-архитектурного заповедника.

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