«Надо поработать вместе»: Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса

Вопрос о судьбе Охтинского мыса был поднят 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Общественный деятель и краевед Константин Михайлов выразил опасение, что рабочая группа под руководством Минкульта недостаточно рьяно выполняла поручение главы государства, а судьба участка уже решена.

«Надо поработать вместе с «Газпром нефтью», — предложил решение президент. — Я так понимаю, что это участок, который им принадлежит. В целом, по-моему, компания согласна вложить определенные средства с тем, чтобы «создать и музейный комплекс. Я понимаю, что вопрос это дискуссионный — сколько должно быть музейного пространства, сколько офисных помещений. Если это возможно, то это хороший путь — поиск компромисса. Потому что у вас сразу будет источник финансирования, и источник надежный, хороший».

Ранее о важности компромисса в интересах памятников на Охтинском мысу говорил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он признал, что создать полноценный музей-заповедник на этой территории будет сложно. «Нужны компромисс и дискуссия, — заявил он. — Боевые атаки в судах о том, что все не так, все остановить, могут привести, как это часто приводит, к гибели памятника».