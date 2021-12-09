FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -6
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

«Надо поработать вместе»: Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса

0
Печать

Президент России Владимир Путин заявил, что совмещение деловых пространств и музейно-археологического комплекса на Охтинского мысу — хороший компромисс для сторонников обоих направлений развития территории в Красногвардейском районе Петербурга. С «Газпром нефтью» глава государства поговорит сам.

Вопрос о судьбе Охтинского мыса был поднят 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Общественный деятель и краевед Константин Михайлов выразил опасение, что рабочая группа под руководством Минкульта недостаточно рьяно выполняла поручение главы государства, а судьба участка уже решена.

«Надо поработать вместе с «Газпром нефтью», — предложил решение президент. — Я так понимаю, что это участок, который им принадлежит. В целом, по-моему, компания согласна вложить определенные средства с тем, чтобы «создать и музейный комплекс. Я понимаю, что вопрос это дискуссионный — сколько должно быть музейного пространства, сколько офисных помещений. Если это возможно, то это хороший путь — поиск компромисса. Потому что у вас сразу будет источник финансирования, и источник надежный, хороший».

Ранее о важности компромисса в интересах памятников на Охтинском мысу говорил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он признал, что создать полноценный музей-заповедник на этой территории будет сложно. «Нужны компромисс и дискуссия, — заявил он. — Боевые атаки в судах о том, что все не так, все остановить, могут привести, как это часто приводит, к гибели памятника».

Частью Охтинского мыса сейчас владеет «Газпром нефть». Компания анонсировала создание на Охте городского пространства с ландшафтным парком, деловыми и общественными зонами, включающими музейную экспозицию об истории Охтинского мыса. Строительства в охранных зонах, установленных государством, не будет — эти участки станут частью общедоступных общественных пространств.
Вопрос о сохранении и презентации публике памятников на Охтинском мысе в течение года решала рабочая группа, действовавшая в рамках выполнения поручения президента РФ — глава государства поручил Минкульту РФ, правительству Петербурга и «Газпрому» рассмотреть вопрос о создании на участке историко-археологического музея. В рабочую группу вошли представители Министерства культуры РФ, Смольного, руководители крупных российских музеев, археологи (в том числе Петр Сорокин) и собственник участка.
Текст доклада Президенту по итогам заседаний рабочей группы был обнародован на днях в Куйбышевском суде.
Ранее также стало известно, что администрация Петербурга уже договорились с «Газпром нефтью» о выделении под музейную экспозицию об истории Охтинского мыса 1 500 кв. м в будущем городском пространстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1