Минкульт: наследие Охтинского мыса сохранят исторический парк и музей

Министерство культуры считает, что оснований для строительства полноценного археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге нет, зато здесь можно создать исторический парк и музей. Это следует из доклада ведомства на имя президента России Владимира Путина.

Текст документа, который оказался в распоряжении редакции, Минкульт попросил приобщить к материалам дела, в рамках которого активисты добиваются в суде признания незаконным бездействия министерства и Смольного в части выполнения поручения президента — проработать вопрос о создании музея-заповедника на Охтинском мысе.



В документе указано, что были проведены два совещания, на которых в том числе рассмотрели позицию противников застройки этой территории. Минкульт пришел к выводу, что эта позиция основывается на результатах раскопок 2006–2010 годов и не учитывает более поздние исследования и выводы государственной историко-культурной экспертизы от 2018 года.

В итоге члены рабочей группы пришли к мнению, что археологические объекты, которые сохранились за столетия, можно представить в историческом парке. Он совместит два в одном: и рекреацию, и историко-культурное просвещение.

Позицию Минкульта и ученых поддержал собственник участка. «Газпром нефть» за свой счет переработала проект городского пространства на Охтинском мысе с учетом рекомендаций рабочей группы. Новая концепция включает проектирование ландшафта, благоустройство по внешнему контуру крепости Ниеншанц, установку трехмерной информационной карты в виде макета крепости, обозначенные трассировкой очертания Карлова бастиона, табло с изображением исторического памятника и вставки с указанием глубины залегания слоев объекта археологического наследия.

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться







Помимо парка, на Охтинском мысе предлагается открыть музей археологии Санкт-Петербурга. Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский уже озвучивал эту идею и говорил о том, что разработкой концепции музея занимается Музей истории Санкт-Петербурга. Он также сообщал о предварительной договоренности правительства с «Газпром нефтью» о выделении в комплексе обширных площадей под экспозицию об истории Охтинского мыса. По факту в городе может появиться сразу две площадки, связанные с историей Охтинского мыса: музей в проекте «Газпром нефти» и постоянная экспозиция с артефактами Охтинского мыса в Меншиковском бастионе Петропавловской крепости. В докладе Министерства культуры президенту, кроме предложений на будущее, была дана и оценка текущего состояния памятников Охтинского мыса. По данным ведомства, часть объектов в ходе раскопок пластов неолита и раннего металла была разрушена, а археологические объекты в той части мыса, где в XIX-XX веках велась активная хозяйственная деятельность, полностью утрачены.

«По сути участки культурного наследия на территории Охтинского мыса представляют собой небольшие зоны между раскопками, а также остатки деревоземляных рвов», — говорится в докладе.

В документе также приводится мнение главы Эрмитажа и президента союза музеев России Михаила Пиотровского, что музеефикации пригодны не все объекты. Ранее он призвал к поиску компромисса в этом вопросе.