Владимир Путин поручил до мая проработать вопрос о создании музея-заповедника на Охтинском мысе

«Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть совместно с Правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом «Газпром» вопрос о создании историко­-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Возможность создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе должна быть рассмотрена до мая 2021 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Поручение дано по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Его необходимо выполнить до 1 мая 2021 года, ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, на Охтинском мысе «Газпром нефть» планирует построить общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком и общественным пространством.

Разбирательство по границам охранных зон на Охтинском мысе проходило сразу в нескольких судах, но точку в нем 10 ноября поставила апелляционная комиссия Верховного суда, которая сохранила утвержденные Минкультуры границы всех памятников на этой территории. Представители компании сообщили, что участки, на которых расположены объекты культурного наследия, станут частью общедоступного ландшафтного парка.

В декабре на встрече с членами СПЧ президент России Владимир Путин пообещал обсудить с властями и собственником Охтинского мыса возможность создания на этом месте археологического парка. Однако горсуд в конце прошлого года также отказался отменить распоряжение комитета по охране памятников Петербурга, которое установило предметы охраны шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысе. Губернатор Александр Беглов тоже не увидел законных оснований для выкупа или мены участка.