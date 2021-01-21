Губернатор Александр Беглов не увидел законных оснований для выкупа территории Охтинского мыса

У города нет законных оснований для выкупа или мены участка на Охтинском мысу, находящегося в собственности «Газпром нефти». Это следует из ответа губернатора Александра Беглова депутатам Борису Вишневскому и Наталье Тихоновой, с которым 21 января ознакомилась «Фонтанка».



В своем письме градоначальник указывает, что закон о контрактной системе в сфере закупок не предусматривает целевого приобретения земельных участков у единственного поставщика. Обменять частную территорию на государственную тоже не получится. По закону это можно сделать только в случае, если на частном участке расположен объект социальной, инженерной или транспортной инфраструктуры или же если размещение таковых на земле предусмотрено утвержденным проектом планировки территории.