Губернатор Александр Беглов не увидел законных оснований для выкупа территории Охтинского мыса

У города нет законных оснований для выкупа или мены участка на Охтинском мысу, находящегося в собственности «Газпром нефти». Это следует из ответа губернатора Александра Беглова депутатам Борису Вишневскому и Наталье Тихоновой, с которым 21 января ознакомилась «Фонтанка».
В своем письме градоначальник указывает, что закон о контрактной системе в сфере закупок не предусматривает целевого приобретения земельных участков у единственного поставщика. Обменять частную территорию на государственную тоже не получится. По закону это можно сделать только в случае, если на частном участке расположен объект социальной, инженерной или транспортной инфраструктуры или же если размещение таковых на земле предусмотрено утвержденным проектом планировки территории.
Напомним, на Охтинском мысу «Газпром нефть» планирует построить общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком и общественным пространством.
Разбирательство по границам охранных зон на Охтинском мысу проходило сразу в нескольких судах, но точку в нем 10 ноября поставила апелляционная комиссия Верховного суда, которая сохранила утвержденные Минкультуры границы всех памятников на этой территории. Представители компании сообщили, что участки, на которых расположены объекты культурного наследия, станут частью общедоступного ландшафтного парка.
В декабре на встрече с членами СПЧ президент России Владимир Путин пообещал обсудить с властями и собственником Охтинского мыса возможность создания на этом месте археологического парка. Однако горсуд в конце прошлого года также отказался отменить распоряжение комитета по охране памятников Петербурга, которое установило предметы охраны шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу.