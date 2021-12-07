FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

За что экс-главе комитета Смольного готовят арест

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Пиотровский призвал найти компромисс по вопросу создания музея на Охтинском мысе

3
Печать

Создать полноценный музей-заповедник на Охтинском мысе будет сложно, необходимо найти компромисс в интересах памятника. Об этом 7 декабря заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Честно говоря, там создать полноценный музей-заповедник сложно, там есть очень хрупкие памятники. Надо еще решить, каким образом их сохранять, не выстраивая новодел. Поэтому здесь нужны компромисс и дискуссия. Боевые атаки в судах о том, что все не так, все остановить, это может привести, как это часто приводит, к гибели памятника. Там нужен пересмотр существующих проектов, музеефикация с участием собственника. Собственник — «Газпром». Без собственника ничего сделать невозможно», — цитирует Пиотровского РИА Новости.

По словам гендиректора Эрмитажа, нужно найти «некий компромисс» в интересах памятника, который позволит его сохранить.

Частью Охтинского мыса сейчас владеет «Газпром нефть». Компания анонсировала создание на Охте городского пространства с ландшафтным парком, деловыми и общественными зонами, включающими музейную экспозицию об истории Охтинского мыса. Строительства в охранных зонах, установленных государством, не будет — эти участки станут частью общедоступных общественных пространств.

Судьбу памятника на Охтинском мысе сейчас также решают в рамках выполнения поручения президента РФ — глава государства поручил Минкульту РФ, правительству Петербурга и «Газпрому» рассмотреть вопрос о создании на территории историко-археологического музея. Была создана рабочая группа, в которую вошли представители Министерства культуры РФ, Смольного, руководители крупных российских музеев, археологи (в том числе Петр Сорокин) и собственник участка. Итоги своей работы группа должна будет представить до 1 декабря. Предварительно известно, что «Газпром нефть» и администрация Петербурга уже договорились о выделении под музейную экспозицию 1 500 кв. м в будущем городском пространстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

pavas
Я так понимаю, главный элемент "компромисса" - это продолжение чиновничьей карьеры Пиотровского-сына, вице-губернатора Санкт-Петербурга по культуре.
Oleg_I
Газпром - собственник земли. Никто не возражает, если он и будет оставаться собственником земли, на которой ничего нельзя строить. Пусть ей ответственно владеет.
Oleg_I
Очень простой компромисс: Газпром соглашается на все требования по охране объектов культурного наследия или не получает никаких разрешений на строительство своей никому не нужной стекляшки в устье Охты. Бизнес-центров в Питере - десятки, одним меньше - никому хуже не будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1