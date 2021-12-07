Пиотровский призвал найти компромисс по вопросу создания музея на Охтинском мысе

Создать полноценный музей-заповедник на Охтинском мысе будет сложно, необходимо найти компромисс в интересах памятника. Об этом 7 декабря заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



«Честно говоря, там создать полноценный музей-заповедник сложно, там есть очень хрупкие памятники. Надо еще решить, каким образом их сохранять, не выстраивая новодел. Поэтому здесь нужны компромисс и дискуссия. Боевые атаки в судах о том, что все не так, все остановить, это может привести, как это часто приводит, к гибели памятника. Там нужен пересмотр существующих проектов, музеефикация с участием собственника. Собственник — «Газпром». Без собственника ничего сделать невозможно», — цитирует Пиотровского РИА Новости.

