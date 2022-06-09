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    В Петербурге открыли памятник Петру I, который спасает утопающих

    2611
    6 комментариев

    В Санкт-Петербурге на северной береговой линии Лахтинской гавани рядом с Лахта Центром открыли памятник Петру I, спасающему утопающих близ Лахты. Об этом 9 июня рассказали в пресс-службе компании «Газпром».

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Над монументом работали скульптор Степан Мокроусов-Гульельми и архитектор Михаил Мамошин. На открытии, которое прошло в день 350-летия императора, выступали губернатор города Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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    По сути, фигура — вольное воссоздание работы скульптора Леопольда Бернштама, которую вместе с «Петром-плотником» («Петр, обучающийся корабельному мастерству в Саардаме») в 1909 году установили около Адмиралтейства. Впоследствии ее переплавили, признав антихудожественной.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Никак не сочетается с Лахта-центром.....очередная чиновничья халтура....
    Laplace
    Удивляет, как наш великий царь в такой сложной обстановке сумел сохранить проборчик в волосах... :)
    RMN
    Мило, ощень мило 🙂
    царь-человекалюбиц
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