В Петербурге открыли памятник Петру I, который спасает утопающих

В Санкт-Петербурге на северной береговой линии Лахтинской гавани рядом с Лахта Центром открыли памятник Петру I, спасающему утопающих близ Лахты. Об этом 9 июня рассказали в пресс-службе компании «Газпром».
Над монументом работали скульптор Степан Мокроусов-Гульельми и архитектор Михаил Мамошин. На открытии, которое прошло в день 350-летия императора, выступали губернатор города Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
По сути, фигура — вольное воссоздание работы скульптора Леопольда Бернштама, которую вместе с «Петром-плотником» («Петр, обучающийся корабельному мастерству в Саардаме») в 1909 году установили около Адмиралтейства. Впоследствии ее переплавили, признав антихудожественной.